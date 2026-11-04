Tucumán refuerza su plan de infraestructura para 2027 con más fondos y obras de prevención

El Gobierno de Tucumán prevé incrementar casi un 70% la partida destinada a obras públicas en el Presupuesto provincial 2027, en comparación con el vigente. Así lo informó el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, quien destacó el avance de proyectos viales, habitacionales e hídricos y detalló un plan de prevención ante el fenómeno climático de El Niño, que cuenta con más de 40 frentes de obra distribuidos en la provincia.

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Durante una rueda de prensa realizada este jueves en Casa de Gobierno, el funcionario sostuvo que la planificación presupuestaria apunta a garantizar la continuidad de los trabajos iniciados por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo.

“El presupuesto de obras públicas respecto del presupuesto vigente aumentó casi un 70%. Esto quiere decir que obra que se inicia en la provincia de Tucumán, obra que se termina para la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. La obra pública es una inversión, y así lo llevamos adelante”, afirmó Nazur.

El ministro repasó distintas intervenciones que se ejecutan en el territorio provincial, entre ellas proyectos de vivienda, pavimentación, provisión de agua y ampliación de infraestructura energética. Según precisó, el Instituto Provincial de la Vivienda tiene más de 1.200 casas en ejecución, mientras que alrededor de 700 viviendas ya fueron entregadas durante la actual gestión. También mencionó la continuidad de obras vinculadas al programa Procrear.

En materia vial, Nazur indicó que la Provincia lleva adelante trabajos de pavimentación y repavimentación que superan los 200 kilómetros. Entre las obras por contrato mencionó la ruta provincial 307, la primera etapa de la ruta 323 y la rotonda de Alberdi, cuya ejecución había quedado paralizada por el Gobierno nacional y fue asumida con recursos provinciales.

A estos proyectos se suman perforaciones para la provisión de agua en el interior y en el Gran San Miguel de Tucumán, el acueducto de Vipos y trabajos en el aeropuerto. El funcionario también destacó la doble terna eléctrica entre El Bracho y Villa Quintero, una infraestructura que consideró necesaria para garantizar servicios esenciales y favorecer la llegada de nuevas inversiones.

Más de 40 frentes de obra para prevenir inundaciones

Uno de los principales ejes de la exposición fue el plan integral de prevención hídrica ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño. Nazur informó que el operativo cuenta con más de 40 frentes de obra y que se alquilaron más de 15.000 horas de equipos pesados para reforzar la capacidad de trabajo en distintos puntos de Tucumán.

Entre las intervenciones destacó las tareas en Los Vallistos, sobre el río Salí, coordinadas con los municipios de Banda del Río Salí y Alderetes, encabezados por Gonzalo Monteros y Graciela Gutiérrez, respectivamente. En esa zona trabajan más de ocho retroexcavadoras sobre oruga junto con la Dirección Provincial del Agua. Los trabajos incluyen el encauce del río y la construcción de un terraplén de defensa para reducir el impacto de los meandros sobre los barrios ubicados en las márgenes.

Según el ministro, el encauce registra un avance cercano al 70%, mientras que el terraplén alcanza aproximadamente el 15%. Nazur aseguró que intensificarán las tareas con el objetivo de concluir la defensa en dos o tres semanas y brindar mayor protección a los vecinos.

El plan también comprende intervenciones sobre el río Chirimayo, donde se trabaja en las defensas de márgenes mediante gaviones en el puente de la calle San Martín, en Concepción.

Además, la Provincia avanza con la ampliación de alcantarillas de grandes dimensiones sobre la ruta nacional 157 y la ruta nacional 38, en la zona de Rumi Punco. Estas obras buscan facilitar el escurrimiento del agua y evitar que quede retenida por los terraplenes viales durante episodios de precipitaciones intensas.

Obras en escuelas y rutas provinciales

Nazur señaló que el Ministerio también desarrolla trabajos en establecimientos educativos del Gran San Miguel de Tucumán y del interior, en coordinación con municipios y comunas. Entre los proyectos en marcha mencionó una escuela secundaria en San Pedro de Colalao, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2027. Según anticipó, la intención es que el gobernador pueda inaugurarla durante ese período.

En cuanto a la infraestructura vial, el funcionario reiteró que buena parte de las tareas se ejecuta por administración provincial y que existen obras que debieron ser asumidas por la Provincia tras la paralización de proyectos nacionales. “Llevamos más de 200 kilómetros repavimentados, en su mayoría obras por administración”, afirmó. También sostuvo que la continuidad de estos trabajos depende principalmente de los recursos provinciales.

Al cierre de la presentación, Nazur remarcó que la inversión en infraestructura busca mejorar los servicios, la conectividad y las condiciones de vida de la población. En paralelo, el plan hídrico apunta a reforzar las defensas y la capacidad de escurrimiento ante posibles contingencias climáticas, con especial atención en las zonas expuestas a crecidas e inundaciones.