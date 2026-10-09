Con fondos provinciales, Tucumán invirtió $137 millones y entregó herramientas para potenciar el universo emprendedor local

Para fortalecer la economía local y potenciar la producción, Tucumán generó una inversión de $137,5 millones de pesos para beneficiar a 263 emprendedores de 35 localidades. El apoyo incluyó equipamiento y herramientas para 50 proyectos, además de microcréditos para 213 iniciativas productivas, comerciales y de servicios. El objetivo es generar oportunidades de crecimiento para toda la comunidad de emprendedores tucumanos.

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Según lo que informaron desde el Gobierno provincial, la iniciativa está acompañada con capacitaciones gratuitas para los emprendedores seleccionados. "Ante la falta de financiamiento nacional, sostenemos estos programas con fondos 100% provinciales", mencionó el gobernador Osvaldo Jaldo en su cuenta personal de X.

"Seguiremos trabajando junto a municipios y comunas, con un Estado presente que promueva el trabajo y acompañe a nuestra gente en toda la provincia", agregó el mandatario en la red social.

Cabe destacar que el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán ya destinó más de $755 millones a 2.620 emprendedores de la provincia desde el 2024 hasta la fecha.

Incentivos para potenciar pymes

Tucumán avanza con una nueva iniciativa para fortalecer el entramado productivo tucumano y generar mejores condiciones para la inversión privada. El Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura dos proyectos de ley destinados a modernizar la infraestructura productiva, reducir costos para las empresas, facilitar el acceso al financiamiento y sostener el empleo local.

Las propuestas, enviadas en el mes de septiembre, están vinculadas a un Régimen Provincial de Parques Productivos y Distritos Productivos Tecnológicos y a la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC).

El primer proyecto plantea una transformación del concepto tradicional de parque industrial para incorporar también espacios comerciales, de servicios, tecnológicos y mixtos. La iniciativa apunta a generar áreas donde las empresas puedan compartir infraestructura y reducir los costos asociados a sus inversiones.

La segunda iniciativa apunta a uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes: la dificultad para conseguir financiamiento cuando no cuentan con garantías patrimoniales suficientes. Para eso se propone crear FOGATUC, bajo la administración de la futura Fiduciaria de Tucumán S.A.U.

El fondo otorgará garantías para operaciones vinculadas con procesos productivos y capital de trabajo y buscará que esos avales sean reconocidos como garantías preferidas por las entidades bancarias. El esquema permitirá evaluar a las empresas por su capacidad de generar recursos y no exclusivamente por sus bienes.