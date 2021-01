Luego de haber militado contra la cuarentena, haber llamado a decenas de manifestaciones en plena primera hora, negarse a sesionar de manera virtual, entre otras cantidades de atentados contra la salud, las centrales figuras del macrismo ahora llamaron a desobedecer el toque de queda y criticaron al gobierno por tener que tomar medidas de emergencia ante el descontrol del virus que ellos mismo fomentaron.

Uno de los voceros de la desobediencia fue presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó: "Las medidas que tomará el gobierno de Alberto son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro".

En paralelo, la diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, aseguró que “el toque de queda sanitario es una medida extrema y peligrosa para las libertades personales”. En ese sentido, la legisladora nacional expresó que “ya hemos tenido arrestos y desapariciones durante el confinamiento dictado por el Presidente en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Señaló además que “es una medida que busca encubrir el fracaso de la política sanitaria del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19”.

"El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!", expresó la ex ministra represora Patricia Bullrich también en su cuenta personal de Twitter.

En tanto, Yamil Santoro realizó apología del delito al adelantar que no piensa acatar ningún toque de queda por "ilegal, inconstitucional e improcedente", pese a que la propia Constitución prevé mecanismos para realizarse. "De hecho, pienso organizar proactivamente cosas que lleven al incumplimiento popular de la medida", agregó.

Toque de queda a partir del viernes

Así como la anticipó El Destape, el Gobierno confirmó este jueves que a partir de este viernes comenzará a regir la restricción nocturna para intentar reducir los contagios de coronavirus: "Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre la restricción que se extenderá desde las 23 hasta las 5.

Durante un acto en el Instituto Malbrán y acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, el funcionario nacional añadió: "Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación".

Qué pasa si no cumplo con el toque de queda

¿En qué consiste el toque de queda nocturno y qué pasa si no lo respeto? Durante diez días, y a lo largo y ancho de la Argentina, no se podrá circular en horario nocturno (se especula que será desde las 23 hasta las 6 horas). Y para todos aquellos que no respeten las normas de circulación habrá consecuencias severas, de acuerdo al Artículo 205 del Código Penal, que menciona los delitos contra la salud pública: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Asimismo, el sujeto que viole la medida podría quedar sujeta a "medidas patrimoniales para garantizar bienes" frente a posibles demandas civiles procedentes de aquellas personas que se hayan visto afectadas por no cumplir con el aislamiento.