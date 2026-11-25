De cara a las elecciones presidenciales del 2027 una reciente encuesta enfrentó a las posibles candidatas mujeres y la diputada y referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman aparece como la de mejor imagen positiva

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Según un relevamiento realizado por el último Monitor de Opinión Pública de Zentrix, con el 42% de valoración favorable, la dirigente del FIT se ubica por encima de la senadora Patricia Bullrich, que reúne el 39,6%, y de la presidenta de la cámara alta del Congreso Nacional Victoria Villarruel, con el 25,9%.

De todas maneras, como ocurre con casi todos los dirigentes, Bregman también registra un nivel de rechazo elevado: su imagen negativa llega al 44,8%, mientras que un 11,4% la evalúa de manera regular. En el caso de Bullrich, la valoración desfavorable alcanza el 48,4%. Villarruel, por su parte, cuenta con un 57,8% de imagen negativa.

El relevamiento también midió el potencial electoral de las dirigentes. Bullrich reúne un 48,6% entre quienes aseguran que la votarían o consideran que podrían hacerlo, mientras que Bregman alcanza el 45,7% y Villarruel, el 29,3%. Además, según esta encuesta, si bien la ex ministra de Seguridad tiene el voto más firme, la referente del FIT es la que tiene mejor equilibrio entre imagen positiva y negativa con una diferencia de apenas 2,8 puntos

Milei: más de la mitad desaprueba su gestión y crece el rechazo electoral

El estudio de la consultora Zentrix también muestra que el respaldo al Gobierno de Javier Milei continúa por debajo del rechazo, pese a que la aprobación encadenó su tercera suba consecutiva. El 36,2% dijo aprobar la gestión presidencial, mientras que el 55,5% manifestó su desaprobación. Otro 8% respondió que no aprueba ni desaprueba.

La distancia entre ambas posiciones se mantiene también cuando se consulta por la imagen personal del Presidente: el 58% tiene una valoración negativa, frente al 35,9% que expresa una imagen positiva. El 6,1% restante lo evalúa de manera regular.

Uno de los datos más contundentes aparece en la pregunta sobre el potencial electoral de cara a 2027. El 59,2% afirmó que jamás votaría a Milei, mientras que el 24,3% sostuvo que lo votaría seguro y otro 10,6% dijo que podría hacerlo. El rechazo electoral al Presidente es superior al registrado para Bullrich (49,2%), Bregman (50,2%) y el gobernador Axel Kicillof (51,4%).

El informe fue elaborado por Zentrix a partir de 1.278 casos relevados entre el 19 y el 30 de octubre de 2026, en todo el país. La consultora informó un nivel de confianza del 95% y un margen de error estimado de ±2,7%.

Esta es una postura a nivel nacional que se refleja en distintos estudios, donde en casi todos los casos el mandatario libertario tiene más rechazo que apoyo y en algunos casos hasta el doble de imagen negativa que positiva. cómo es el caso de la encuesta Brújula Social, elaborada por Pulso Research.

En otros casos la alarma se enciende por dos figuras de peso que hoy miden mejor que el presidente cómo es el caso de Axel Kicillof que en muchas encuestas está parejo con Milei pero que le ganaría en un ballotage como la realizada recientemente por Equipo Mide. También crece la figura de Patricia Bullrich acrecentando el fantasma de un enemigo dentro de su propio electorado.