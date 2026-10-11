Myriam Bregman llamó a movilizarse "para rechazar todo el nefasto DNU 70/23"

La diputada nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Myriam Bregman convocó a movilizarse el próximo jueves 15 de octubre al Congreso "para rechazar todo el nefasto DNU 70/23". Además, le exigió al Gobierno Nacional que aplique la Ley de Financiamiento Universitario y a las centrales obreras que llamen a un paro general.

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En el marco del 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se desarrolló en la provincia de Córdoba, la legisladora remarcó que, a pesar de que la gestión del presidente Javier Milei esté en contra de las políticas de género, continuarán peleando porque se hicieron "fuertes en la lucha”.

"No cuenten con nosotras para la moderación y las alianzas con los que nos trajeron a este desastre. Somos las mujeres las que estamos siempre en primera línea de todas las peleas, por Ni Una Menos, por el aborto legal y en contra de los discursos de odio de Milei. Somos las pibas que exigen la ESI, las jubiladas que enfrentan la represión, las docentes que pelean por salario bajo todos los gobiernos y las que supimos unir el pañuelo blanco, el de las Madres y las Abuelas, al pañuelo verde", expresó Bregman ante más de 8.000 personas, en la Plaza Vélez Sarsfield.

Junto con la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) local, Laura Vilches, la diputada nacional remarcó la importancia de unirse "contra la derecha": “Sepan que nunca más nos van a culpar a las mujeres y la diversidad de sus fracasos, ni nos van a decir que bajemos nuestras banderas”, agregó.

El reclamo a las centrales obreras

Para finalizar, recordó la convocatoria de la quinta Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo jueves en todo el país, que coincidirá con la movilización para rechazar "el nefasto DNU 70/23" y "obligar" al Gobierno Nacional que cumpla con el financiamiento de las universidades.

"Tenemos que exigir a la CGT y a la CTA que se dejen de hacer comunicados y llamen al paro. Para nosotras es una cita de honor porque ese decreto es la base fundacional del gobierno de Milei. Nuestra salvaguarda es la movilización masiva para exponer a quienes no vayan a dar quórum y lograr que nadie que pretenda llamarse opositor falte o se ausente de la sesión", agregó.