A menos de un año de que arranque el calendario electoral, una encuesta nacional puso a prueba lo que todos los equipos de campaña miden en silencio: qué pasa si Javier Milei tiene que definir la presidencia en un balotaje contra el peronismo. La respuesta de la consultora Analogías es contundente: en los dos escenarios relevados, el Presidente pierde.

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En el primer cara a cara, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof obtiene 41,7% contra 35,7% de Milei, una diferencia de seis puntos que supera con holgura el margen de error del estudio (±2,0%). El voto en blanco llega a 6,1% y un 16,5% todavía no sabe qué haría.

La radiografía por segmentos muestra dónde se construye esa ventaja. Kicillof gana con amplitud entre las mujeres: 43,7% contra 29,5%, una brecha de más de 14 puntos. También se impone con claridad en el tramo de 45 a 59 años (47% a 30%), entre los mayores de 60 (44% a 29%) y entre quienes tienen hasta primaria, donde alcanza el 50,2%. Un dato que rompe el sentido común: entre los universitarios completos el gobernador bonaerense también aventaja a Milei por 17 puntos (47% a 30%).

Milei, en cambio, retiene sus bastiones: se impone entre los varones (41,6% contra 40%), entre los jóvenes de 16 a 29 años (40% a 35%) y en el segmento con secundaria completa, donde llega a 45,4%.

El segundo mano a mano también favorece al peronismo, aunque con una distancia más corta. Sergio Massa reúne 40% frente a 37,6% de Milei, con 6,8% de votos en blanco y 15,6% de indecisos. La propia consultora lo señala: "La diferencia es menor que con Kicillof".

La diferencia de 2,4 puntos coloca a este escenario en una zona de competencia mucho más pareja, cerca del margen de error del relevamiento.

Acá el mapa cambia. Milei gana con fuerza entre los jóvenes de 16 a 29 años: 44,3% contra 36%, su mejor registro en cualquiera de los dos balotajes. También se impone entre los varones (42% a 37%) y en secundaria completa (45% a 33%). Entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios incompletos se produce un empate exacto en 41%. Massa, por su parte, se apoya en las mujeres (43% a 33%), en los mayores de 45 años y en el nivel primario, donde llega a 47%.

La comparación que importa

Puestos lado a lado, los dos escenarios dejan una lectura clara: Kicillof suma más que Massa y le resta más a Milei. La diferencia entre ambos peronistas se explica sobre todo por los jóvenes y por los sectores medios con estudios superiores incompletos, donde el gobernador bonaerense rinde mejor.

En los dos casos, alrededor de ocho de cada diez encuestados ya eligen a alguno de los dos candidatos, lo que habla de un escenario fuertemente polarizado y con poco espacio para terceras opciones.

Primera vuelta: empate técnico

El balotaje es la foto final, pero la primera vuelta muestra un tablero partido al medio. Ante la pregunta sobre qué espacio apoyarían para presidente, Milei obtiene 33,7% y el Peronismo Unido 33%, una paridad total. Muy lejos quedan una fuerza de los gobernadores (6,1%) y la izquierda (5,7%), mientras que el 18,4% no sabe. Según el informe, "en el mes se acentuó el grado de decisión y se mantuvo la paridad y la tendencia polar".

El clima que explica los números

Los resultados de los balotajes no aparecen en el vacío. La misma encuesta muestra que el 59,7% califica con las dos peores notas la gestión del Gobierno, y que la imagen de Milei se estabilizó con 39,2% de positiva contra 56,7% de negativa.

Cuando se pregunta por el sentido del voto del año que viene, el 53,8% elige un cambio de gobierno y solo el 30,5% la continuidad de Milei. Además, por primera vez en la serie los opositores (39,9%) superan a quienes no se definen, mientras que los oficialistas se mantienen en 23,1%.

El frente económico tampoco ayuda. El 52,8% dice estar peor que hace un año, el 51,1% cree que el Gobierno no va camino a resolver la inflación y el 57,7% prefiere un programa que priorice salarios y empleo por sobre la estabilidad de precios.

A eso se suma la percepción de corrupción: el 57,9% cree que hay mucha o bastante en el Gobierno, una cifra que trepa a 62% entre las mujeres, el mismo segmento donde Kicillof y Massa construyen sus mayores ventajas.