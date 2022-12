Pablo Moyano: "Si gana la derecha, soy el primero en ponerme el casco"

El cosecretario General de la CGT y dirigente de Camioneros confirmó que se está analizando la posibilidad de una marcha de apoyo a Cristina Kirchner si la vicepresidenta es condenada la semana próxima.

El cosecretario General de la CGT Pablo Moyano se refirió este jueves a lo que haría ante una posible victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023, al afirmar que si eso sucede va a ser "el primero" en "ponerse el casco" y "salir a la calle". Además, afirmó que hoy mismo se reunirá con Héctor Daer y Carlos Acuña para definir si habrá una marcha de apoyo a Cristina Kirchner si la vicepresidenta es condenada la próxima semana.

Moyano habló sobre los dichos de Macri semanas atrás, cuando el expresidente planteó que aplicaría su programa de gobierno aun a costa de muertos. Al respecto, el dirigente gremial afirmó en diálogo con El Destape Sin Fin que “la de Macri es la provocación permanente de la derecha”.

“Mauricio, seguí disfrutando el Mundial y no nos mufes”, resaltó. Y se refirió a qué haría si la derecha gana las elecciones 2023 e intenta imponer un programa de ajuste: “Yo voy a ser el primero en ponerme el casco, salir a la calle a defender los derechos de los trabajadores”.

La posible marcha si Cristina Kirchner es condenada en la causa Vialidad.

En paralelo, sobre la posible marcha ante una eventual condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Pablo Moyano destacó: ”Seguramente habrá reuniones con distintos espacios del peronismo y del Frente de Todos y se está analizando la posibilidad de una movilización. No hay nada resuelto y si se hace, seguramente los gremios van a tener libertad de acción”.

Según pudo saber El Destape, Moyano se reunirá este mismo jueves con los otros dos cosecretarios Generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, para definir si se realiza la marcha en apoyo a la Vicepresidenta.

El veredicto final por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y los demás acusados se conocerá el próximo martes 6 de diciembre. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenar a la Vicepresidenta a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por defraudación a la administración pública. La exmandataria afirmó en numerosas ocasiones que considera que "la condena ya está escrita".

En este contexto, sobre la situación política, Moyano destacó: “Hay una necesidad de no romper el Frente de Todos. Sea con PASO, interna o con un candidato, el peronismo se tiene que ordenar y no dar espacio a la derecha que vuelva. Yo creo que con el tiempo se van a ir limando esas diferencias. Hay que fortalecer el espacio”. "Hablar de candidaturas hoy es faltarle el respeto a un montón de trabajadores que tienen sólo un plato de comida por día”, afirmó de cara al 2023.

Pablo Moyano volvió a pedir un aumento por suma fija para los trabajadores

Por otra parte, Moyano se refirió a la situación de los salarios y señaló que “yo hablé con el Presidente, Cristina y Massa. Es necesario ya que haya una suma fija de forma urgente para aquellas organizaciones que los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica o han quedado debajo de la inflación”.

“El Gobierno está demorado en anunciar la suma fija. Da un poco de bronca. Cuando el campo reclama, salen corriendo y le dan un Dólar Soja”, agregó el sindicalista. “Los laburantes con nuestros impuestos posibilitamos que el Gobierno funcione y llevamos meses esperando”, añadió el dirigente gremial al respecto.

El Secretario Adjunto de Camioneros también destacó su reclamo sobre que el impuesto a las Ganancias no se aplique sobre los salarios: “Estamos pidiendo que el aguinaldo no tribute Ganancias. Hay un millón de trabajadores que pagan el impuesto al trabajo. Es una locura”, afirmó.

Y reiteró su pedido para que "se universalice el salario familiar por hijo o hija. Hoy sólo dos millones de los seis millones registrados cobran el salario universal”. “Que haya diferencias en la CGT, no significa que se rompa. Yo, Pablo Moyano, no voy a decir que un trabajador no cobre la suma fija. Hay distintas visiones. Yo defiendo el bolsillo de los laburantes”, agregó.

“Massa agarró el desastre del Gobierno anterior más las exigencias del FMI. Y está tratando de cumplir con el préstamo escandaloso que tomó la gestión anterior. Hoy lo ves al tipo (Macri) desfilando por Qatar en vez de estar explicándoles a los argentinos dónde están los 45 mil millones” de dólares del FMI, resaltó en la misma línea. Y concluyó: “Es insostenible el aumento diario de los alimentos”.