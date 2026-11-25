Mientras el desempleo tocó un récord bajo el gobierno de Javier Milei, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) lanzó un "ultimátum" para unirse al Cuerpo de Inteligencia de la Nación: la convocatoria al concurso público de ingreso 2027 estará abierto hasta el 30 de noviembre, inclusive, a través de una plataforma web que habilitó la institución.

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La medida fue dispuesta mediante la Resolución 941/2026, publicada el pasado 3 de noviembre en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra. La norma también aprobó el reglamento que establece las etapas de selección y las condiciones de cursada para quienes aspiren a ser nuevos agentes.

"La SIDE puede ser tu lugar", aseguran desde el Gobierno nacional para incentivar la campaña oficial de convocatoria pública, a tan solo cinco días de su cierre. En este contexto, en la Ciudad de Buenos Aires aparecieron afiches con el logo de la SIDE y la leyenda "Buscamos a los mejores", junto con un hombre vestido como un emperador romano que señala al frente imitando la pose del "Tío Sam" en los afiches de reclutamiento de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.

La SIDE informó que recibió más de 40.000 solicitudes de argentinos interesados en ingresar al Cuerpo de Inteligencia durante las primeras 24 horas de la convocatoria. Las miles de postulaciones se dan mientras el desempleo llegó al 7,9% en el segundo trimestre de este año, que se da en paralelo a una informalidad del 45%.

En las próximas semanas, la Secretaría de Inteligencia determinará los cupos y perfiles requeridos. Luego, la escuela preseleccionará a los candidatos admitidos que podrán continuar con las evaluaciones.

Inscripciones a la SIDE: cuáles son los requisitos para postularse

Para postularte a un puesto en la SIDE, es necesario cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Ser ciudadano argentino

Tener el título secundario completo

Aprobar las evaluaciones de seguridad y médicas, que incluyen una investigación de antecedentes y evaluaciones físicas y psicológicas

Tener disponibilidad para trasladarte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Curso de ingreso a la SIDE: etapas de evaluación

Examen de conocimiento general : una prueba escrita sobre los temas informados previamente.

: una prueba escrita sobre los temas informados previamente. Evaluación de aptitud : incluirá pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. El resultado será apto o no apto y tendrá carácter reservado.

: incluirá pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. El resultado será apto o no apto y tendrá carácter reservado. Examen de idoneidad : evaluará por escrito los conocimientos y las competencias técnicas exigidas para cada perfil.

: evaluará por escrito los conocimientos y las competencias técnicas exigidas para cada perfil. Coloquio de aptitud profesional: una entrevista personal para evaluar, entre otros aspectos, la motivación, la capacidad de análisis, la adaptabilidad y la conducta ética.

Los exámenes de conocimiento general e idoneidad serán corregidos sin identificar a los postulantes. Para continuar en el concurso será necesario obtener al menos siete puntos en cada instancia calificada y resultar apto en la evaluación de aptitud.

Con los resultados se elaborará un orden de mérito. Solo accederán al curso quienes ocupen los puestos necesarios para cubrir los cupos definidos. Aprobar el concurso no garantiza el ingreso al curso, y aprobar la formación tampoco asegura la incorporación a la SIDE.

Durante la formación, los ingresantes deberán tener dedicación exclusiva y recibirán un estipendio estudiantil mensual no remunerativo, cuyo monto no se precisa en la resolución ni en el reglamento. Ese pago no implica una relación laboral ni genera derechos previsionales.

Quienes aprueben las evaluaciones y prácticas del curso podrán incorporarse como personal de planta condicional, según el orden de mérito de egreso y los cupos disponibles. La asistencia será obligatoria, salvo indicación expresa en contrario: más de cinco faltas injustificadas derivarán en la separación de la formación. El estatuto del personal al que remite comenzará a regir el 1° de enero de 2027.