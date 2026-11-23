El presidente Donald Trump compartió un meme tras la vuelta de Jensen Huang como CEO de Nvidia, tras el escándalo de espionaje por el que renunció a su cargo en la empresa hace dos semanas. El mandatario tomó su imagen de la campaña electoral de 2024, cuando sufrió un intento de atentado por el que lo hirieron en una oreja, pero le puso el rostro de Huang. La publicación llegó poco después de una hora después de que Trump celebrara el retorno de Huang por unanimidad del consejo de administración de Nvidia.

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Desde la cúpula de la compañía anunciaron este lunes la restitución "con efecto inmediato" de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva, apenas dos semanas después de que el Ejecutivo de origen taiwanés presentara su renuncia. La decisión se tomó tras una seguidilla de reuniones de la dirección de la empresa en las que, según advirtieron, quedaron "satisfechos" con "la franqueza y la capacidad de liderar" de Huang. La aprobación se resolvió por unanimidad, sin objeciones ni abstenciones.

El presidente Trump había manifestado varias veces en los últimos días su deseo de que Huang pudiera regresar. Llegó a ser tema de conversación en la cumbre trilateral entre el republicano, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping. Fuentes cercanas a la Casa Blanca alegaron incluso que durante el fin de semana, el magnate llegó a conversar con Huang y manifestarle su apoyo personal. Ahora, celebró en redes con un posteo y un meme especial su restitución.

El meme que compartió Trump por la vuelta de Huang a Nvidia

Como es costumbre, Trump editó una antigua foto suya para hacer humor. En el meme de hoy, el rostro del mandatario fue sustituido por el de Huang, y el puño en alto sostiene un sostén de color rojo. El gesto representa a las infidelidades que el propio empresario tecnológico admitió haber cometido, entre ellas una relación con una mujer que la inteligencia estadounidense sospecha que espiaba para China. La publicación la hizo a través de Truth Social, la plataforma propia del magnate republicano.

El meme llegó poco más de una hora después de que Trump celebrara en la misma red social la restitución de Huang.

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, defendió la vuelta del ejecutivo."El consejo cree que Jensen es la persona idónea para dirigir Nvidia y que su restitución redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", afirmó este mismo lunes. La compañía precisó además que analizó información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense y que, en base a esos informes, confían que el regreso de Huang "no representa ningún peligro para la seguridad nacional".