El presidente estadounidense Donald Trump habló este viernes desde la Casa Blanca, luego de volver de la cumbre trilateral en Asia con Vladimir Putin y Xi Jinping, en la que dio detalles de lo que fue su encuentro con los dos líderes.

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Acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance, el republicano anunció sanciones contra los centros de datos que operen fuera del país, además opinar sobre la proliferación nuclear y las guerras en Ucrania e Irán. Sobre esta última, aseguró que se mantiene en contra de que Irán posea armas nucleares y que no aceptará ataques iraníes "con bombas sucias" contra Washington.

Trump se cruzó por primera vez con Xi y Putin juntos, en lo que fue el cónclave de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la conferencia internacional que reúne a 21 economías del área Pacífico y que desde hace años consolida el liderazgo chino como economía global. Mantuvieron una reunión bilateral aparte de la temática propia de la APEC, en la que destacaron la guerra en Ucrania, en Irán, la carrera tecnológica y el uso de armas nucleares a escala internacional.

Ucrania fue uno de los primeros temas que tocó el republicano durante la conferencia de prensa, sobre la que aseguró que "es pronto para hablar sobre las futuras garantías de seguridad" para Kiev, sin antes "alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra". De forma tácita, dejó entrever la exigencia de Moscú de impedir la incorporación ucraniana a la OTAN, a la que le quitó peso. "Diremos cosas, ellos dirán cosas y el presidente Putin tiene que hacerlo también", respondió Trump al ser preguntado sobre este punto.

"No quiero hablar de garantías de seguridad porque primero tenemos que llegar a un acuerdo. Así que, cuando tengamos un acuerdo, participaremos en la protección de Ucrania, porque así lo deseamos", sumó Trump al respecto.

Consultado sobre la postura de Putin respecto a la guerra, el republicano insistió en que su par de Moscú "quiere que esto se resuelva" y que el principal obstáculo sigue siendo "la profunda enemistad entre el presidente ruso y su homólogo" ucraniano, Volodímir Zelenski. Sin embargo, Trump expresó una sensación de "profundo optimismo" sobre la chance de alcanzar pronto un acuerdo de paz.

La situación en Irán, el otro gran tópico de la charla triangular

El otro punto que tocó el mandatario durante la conferencia fue la cuestión en Irán. Trump aseguró que su Gobierno impedirá un eventual ataque iraní con una "bomba sucia" en Washington, una amenaza que, según revelaron medios estadounidenses esta semana, estaría siendo considerada por los servicios de inteligencia. "Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán, sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos", afirmó desde la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos trató de distender cualquier atisbo de preocupación e insistió en que la población de la capital estadounidense "no enfrenta un peligro inmediato" y buscó transmitir tranquilidad. "La gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento", sostuvo. Luego se preguntó: "¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?".

Los arancelazos a las tecnológicas que operen en el extranjero

Por otro lado, Trump afirmó que impondrá sanciones a las empresas estadounidenses que construyan centros de datos fuera del país, con el objetivo de fortalecer la industria nacional de inteligencia artificial y garantizar que pueda competir con China. "No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país", advirtió durante la rueda de prensa, además de amenazar con aplicar un "impuesto enorme" a las compañías que incumplan esa directriz.

Los centros de datos son instalaciones que concentran la capacidad de procesamiento necesaria para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos. Su ubicación resulta estratégica para reducir los tiempos de respuesta en operaciones sensibles, como el procesamiento de pagos y evitar los costos adicionales que implica transmitir grandes volúmenes de información a largas distancias. Por eso, una restricción de este tipo podría complicar los planes de expansión internacional de las principales compañías tecnológicas estadounidenses.

Trump sostiene desde hace tiempo que la construcción de estas instalaciones "debe concentrarse dentro de Estados Unidos", aunque esa política genera resistencias entre distintos sectores de la población. En numerosas comunidades, los proyectos de centros de datos despertaron protestas por el elevado consumo de electricidad, el posible aumento de las tarifas de los servicios públicos y sus consecuencias ambientales y territoriales.

El pedido de Trump para el ex CEO de Nvidia

Sobre el final de la conferencia, Trump reclamó que Jensen Huang ofrezca una "gran disculpa" y regrese como director ejecutivo de Nvidia, pese a que la junta directiva de la compañía ya descartó su restitución. "Me encantaría ver que a Jensen se le dé una segunda oportunidad. Ya saben, somos un país de segundas oportunidades", afirmó durante la conferencia. Además, insistió: "Me gustaría ver a Jensen hacer una gran disculpa y regresar", tras definirlo como "una de las mentes verdaderamente más brillantes del mundo". Trump también reiteró que su candidato para reemplazarlo es Tim Cook, director ejecutivo de Apple, aunque destacó que Huang presuntamente dejó a la industria estadounidense "literalmente 10 años por delante de otras empresas".