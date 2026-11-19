La histórica reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, celebrada en Shenzhen durante la cumbre de APEC, constituye una de las expresiones más significativas de la transformación del orden internacional del siglo XXI. El encuentro reunió a los máximos dirigentes de China, Rusia y Estados Unidos para discutir la estabilidad estratégica, la seguridad nuclear y los principales conflictos internacionales. Sin embargo, su importancia excede ampliamente la fotografía de los tres presidentes: se produjo en una ciudad que simboliza la extraordinaria transformación económica china y dentro de un foro que representa más del 60% del producto mundial.

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Shenzhen expresa así tres procesos simultáneos: la reorganización del equilibrio entre grandes potencias, el desplazamiento del epicentro económico hacia el Pacífico y la emergencia de un nuevo paradigma productivo basado en la integración de ciencia, tecnología e industria.

Del Mediterráneo al Pacífico: la nueva geografía del poder

La historia económica mundial puede interpretarse a través del desplazamiento de sus principales centros comerciales, financieros e industriales. Durante siglos, ciudades mediterráneas como Venecia y Génova concentraron importantes circuitos comerciales. Posteriormente, Amberes, Ámsterdam y Londres adquirieron protagonismo con la expansión marítima europea. La Revolución Industrial británica y el ascenso de Estados Unidos consolidaron la centralidad económica del Atlántico.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el Pacífico comenzó a adquirir una importancia creciente. La reconstrucción de Japón, la industrialización de Corea del Sur, el desarrollo del sudeste asiático y la transformación productiva china contribuyeron a modificar la distribución internacional de la producción. Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en este proceso mediante inversiones, alianzas estratégicas, transferencia tecnológica y reorganización de cadenas globales de suministro. Existe allí una paradoja histórica: la propia expansión estadounidense contribuyó a desarrollar una región que hoy concentra algunos de sus principales competidores industriales y tecnológicos.

APEC constituye una expresión institucional de esa transformación. Fundada en 1989, reúne a 21 economías de Asia-Pacífico. Estados Unidos participó desde su creación y contribuyó a fortalecer su dimensión política mediante la reunión de líderes convocada por Bill Clinton en 1993. China ingresó en 1991 y organizó el foro en Shanghai en 2001, Beijing en 2014 y Shenzhen en 2026. La secuencia permite observar la transformación de su posición internacional: de una economía en proceso de apertura a una potencia industrial y tecnológica con creciente capacidad de iniciativa diplomática.

La paradoja comercial estadounidense

Durante décadas, Washington promovió la liberalización del comercio internacional. En 1994 impulsó el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyo proyecto quedó paralizado después de la Cumbre de Mar del Plata de 2005. Posteriormente, Estados Unidos convirtió al Acuerdo Transpacífico, TPP, en una pieza importante de su estrategia económica hacia Asia, pero Donald Trump retiró a su país del acuerdo en 2017.

Mientras Washington profundizaba el uso de aranceles, sanciones y restricciones tecnológicas, las economías asiáticas continuaron desarrollando mecanismos de integración. El RCEP, impulsado por ASEAN y vigente desde 2022, reúne a quince economías, entre ellas China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. China participa activamente en esta arquitectura regional y propone avanzar hacia una futura área de libre comercio de Asia-Pacífico.

La transformación refleja un cambio en las prioridades estratégicas de ambas potencias. Estados Unidos conserva un enorme poder financiero, militar y tecnológico, pero enfrenta una competencia industrial creciente. China combina su extraordinaria capacidad manufacturera con políticas industriales, infraestructura y una creciente integración tecnológica.

Shenzhen y el nuevo paradigma productivo

La elección de Shenzhen como sede de APEC posee un significado especial. En 1980, cuando fue establecida como zona económica especial, Shenzhen constituía una experiencia de apertura económica en una China todavía predominantemente rural. Xi Zhongxun, padre del actual presidente chino, desempeñó un papel importante en las reformas de Guangdong que permitieron impulsar las primeras zonas económicas especiales.

Casi medio siglo después, Shenzhen es uno de los principales centros mundiales de manufactura avanzada, inteligencia artificial, robótica, baterías, telecomunicaciones y desarrollo tecnológico. Empresas como Huawei, BYD, Tencent y DJI expresan distintas dimensiones de ese ecosistema.

Esta transformación constituye lo que denomino el Momento Shenzhen: un nuevo paradigma productivo basado en la articulación de planificación estratégica, investigación científica, infraestructura, innovación, integración industrial, producción a escala y difusión tecnológica. Su característica fundamental es la capacidad de integrar tecnologías que se potencian mutuamente. La inteligencia artificial se relaciona con la robótica; la robótica, con la manufactura avanzada; las baterías, con los vehículos eléctricos y las energías renovables; las telecomunicaciones, con las plataformas digitales y los sistemas de producción inteligentes. La innovación adquiere mayor capacidad transformadora cuando forma parte de ecosistemas industriales integrados.

La diplomacia de las grandes potencias

El escenario de Shenzhen también muestra cómo la transformación económica modifica las relaciones diplomáticas. El 17 de noviembre, Xi Jinping recibió al primer ministro canadiense Mark Carney. Ambos acordaron ampliar su cooperación comercial mediante nuevas reducciones arancelarias y proyectos vinculados con energía, servicios financieros, tecnología e inteligencia artificial. Canadá mantiene una profunda integración económica con Estados Unidos, pero busca diversificar sus vínculos internacionales.

El 18 de noviembre, Xi recibió a Vladimir Putin. La reunión permitió reafirmar la asociación estratégica chino-rusa y profundizar la cooperación económica, energética y política. Xi sostuvo que ambos países deben contribuir a construir un mundo multipolar y promover la democratización de las relaciones internacionales. Putin destacó los avances de la cooperación bilateral y expresó su disposición a trabajar con China para fortalecer la estabilidad internacional.

El 19 de noviembre, Xi mantuvo una reunión bilateral con Donald Trump. Ambos presidentes acordaron elaborar un plan de acción para desarrollar una relación constructiva de estabilidad estratégica, basada en respeto, equidad y reciprocidad. El comunicado chino atribuye a Trump la afirmación de que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. Xi también propuso reforzar la cooperación para prevenir los riesgos de la inteligencia artificial y garantizar que permanezca bajo control humano.

Finalmente, la reunión trilateral abordó Ucrania, Oriente Medio, la península coreana y la no proliferación nuclear. Xi planteó cuatro principios para las relaciones entre grandes potencias: respeto mutuo, coexistencia pacífica, cooperación de beneficio compartido y diálogo permanente. También sostuvo que la trampa de Tucídides no constituye un destino inevitable. Putin destacó la necesidad de preservar la seguridad energética y alimentaria y fortalecer la cooperación internacional sobre inteligencia artificial, mientras Trump reconoció que el encuentro había hecho historia y subrayó la responsabilidad de las potencias nucleares de evitar una catástrofe. La declaración conjunta incorporó compromisos sobre reforma de Naciones Unidas, seguridad energética, jurisdicción internacional y reducción de riesgos nucleares.

De Kissinger a la multipolaridad

La reunión trilateral presenta una paradoja geopolítica extraordinaria. En 1972, Richard Nixon y Henry Kissinger impulsaron el acercamiento estadounidense a China para aprovechar las diferencias entre Beijing y Moscú. La ruptura sino-soviética permitía a Washington mejorar su posición estratégica frente a la Unión Soviética. Medio siglo después, Estados Unidos intentó contener simultáneamente a Rusia y China mediante sanciones económicas, restricciones tecnológicas y presión diplomática.

Las sanciones contra Rusia contribuyeron a acelerar su reorientación económica hacia Asia, mientras las restricciones tecnológicas contra China produjeron obstáculos concretos, pero también estimularon inversiones destinadas a fortalecer su autonomía científica e industrial. El resultado es una configuración estratégica profundamente diferente de la que Kissinger buscó construir.

La cooperación chino-rusa se consolidó mientras China incrementaba su participación en los principales mecanismos económicos y multilaterales. La Organización de Cooperación de Shanghái, ASEAN, BRICS, la Unión Africana, APEC y CELAC expresan distintas dimensiones de un mundo cada vez más articulado mediante organizaciones regionales. China participa activamente en estos espacios y promueve una reforma de la gobernanza global orientada, según su formulación diplomática, a ampliar la representación de los países emergentes.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta, las cuatro iniciativas globales propuestas por Xi Jinping y el concepto de comunidad de futuro compartido para la humanidad constituyen componentes de esta estrategia. Beijing plantea que la multipolaridad debe acompañarse de una mayor democratización de las relaciones internacionales y del fortalecimiento de Naciones Unidas.

Una nueva agenda para la humanidad

La transformación económica y geopolítica también plantea interrogantes sobre el sentido de la modernización. Xi Jinping incorporó a su propuesta para APEC cuatro pilares: comercio, conectividad, innovación y desarrollo. Su discurso vinculó la infraestructura, la inteligencia artificial, la energía limpia y la integración productiva con la formación de capacidades humanas y el bienestar colectivo.

Esta perspectiva permite establecer un diálogo con distintas tradiciones humanistas. La ecología integral del papa Francisco, las concepciones latinoamericanas del buen vivir y el desarrollo centrado en el pueblo que plantea China ofrecen puntos de encuentro para discutir las finalidades sociales y ambientales de la transformación tecnológica.

La inteligencia artificial constituye uno de los principales desafíos de esta etapa. Su expansión puede mejorar la producción, la medicina, la educación y la investigación científica, pero también plantea riesgos de concentración económica, desigualdad y pérdida de control humano. La coincidencia temática entre Xi, Putin y Trump sobre la necesidad de abordar los riesgos de las tecnologías emergentes demuestra que la gobernanza de la inteligencia artificial comienza a ocupar un lugar central dentro de la estabilidad estratégica.

Argentina ante el nuevo mapa mundial

La creciente centralidad del Pacífico tiene consecuencias directas para América Latina. México, Chile y Perú participan en APEC y desarrollaron diferentes estrategias de vinculación con las economías asiáticas. Argentina, en cambio, mantiene una infraestructura económica históricamente orientada hacia el Atlántico. El desafío consiste en desarrollar corredores bioceánicos, fortalecer la integración con Chile, modernizar los ferrocarriles, ampliar la infraestructura energética y construir capacidades industriales y tecnológicas.

La cooperación con China puede contribuir a estos objetivos mediante financiamiento, transferencia tecnológica y proyectos de infraestructura. Pero el aprovechamiento de esas oportunidades requiere una estrategia nacional capaz de articular Estado, universidades, investigación científica y producción. El triángulo de Jorge Sábato conserva una extraordinaria actualidad frente a los desafíos del Momento Shenzhen.

La transformación del orden internacional abre nuevas posibilidades para Argentina, siempre que el país desarrolle capacidades propias y fortalezca su integración regional. La cumbre histórica de Shenzhen expresa una transición de largo plazo: las grandes potencias necesitan construir mecanismos de coexistencia, el Pacífico adquiere una centralidad económica creciente y las organizaciones regionales amplían su protagonismo.

El desafío fundamental del siglo XXI consiste en transformar esta multipolaridad emergente en una arquitectura internacional más estable, representativa y cooperativa. Para Argentina, comprender esa transformación es el primer paso para participar activamente de ella.