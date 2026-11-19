Los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump; y de Rusia, Vladimir Putin, concluyeron en la ciudad de Shenzhen su primera cumbre trilateral, un encuentro inédito entre los líderes de las tres principales potencias nucleares del planeta. La cita se celebró en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y tuvo una duración aproximada de una hora y veinte minutos en el complejo Kylin Villa. Según destacaron las autoridades chinas, el encuentro tuvo el objetivo de preservar la paz mundial y la estabilidad estratégica internacional.

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El mitin trilateral tuvo lugar tras una reunión bilateral previa en la que Xi Jinping y Trump abordaron sus relaciones comerciales y diversos asuntos internacionales antes de compartir un almuerzo de trabajo. Posteriormente, Putin se incorporó al complejo para dar inicio a las conversaciones trilaterales. Al comienzo de la histórica reunión, el mandatario estadounidense afirmó que la cita estaba "haciendo historia". Por su parte, el presidente chino sostuvo que la "interacción positiva" entre las tres naciones "no es una opción, sino una obligación". Además, advirtió que los tiempos en los que los países podían actuar como "territorios aislados" quedaron atrás.

La escenografía del recinto reflejó la delicada geometría diplomática del encuentro: los mandatarios se acomodaron alrededor de una gran mesa circular decorada con flores lilas, en la que Xi ocupó el asiento central, flanqueado por Putin a su derecha y Trump a su izquierda, mientras sus respectivas delegaciones permanecían situadas a cierta distancia. Flanqueados por las banderas de los tres Estados y una pintura tradicional china, la disposición permitió que los gobernantes entablaran una conversación directa centrada en el control de arsenales nucleares y la situación geopolítica en Ucrania e Irán.

Desarme nuclear, conflictos globales y el balance de la cita

La agenda del encuentro estuvo dominada por el debate sobre el desarme y la proliferación de armamento atómico. Xi Jinping calificó las armas nucleares como una "espada de Damocles" y abogó por su prohibición y eliminación completa. Asimismo, hizo un llamado a cumplir con los tratados internacionales y no "cruzar líneas rojas".

Trump reconoció la posición "única" de los tres países para reducir el riesgo atómico, aunque admitió la dificultad política de concretarlo: "Francamente es difícil abandonar las armas nucleares, por que una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país". El mandatario estadounidense, quien de a ratos se desviaba de su discurso escrito, añadió: "Así funciona el mundo", e insistió en la necesidad de colaborar para combatir la proliferación nuclear en naciones como Irán.

Respecto a las conflagraciones regionales, Putin subrayó que Rusia, China y Estados Unidos comparten "muchos intereses en común, en particular en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales", mencionando expresamente la guerra en Ucrania. El líder ruso señaló que la cuestión ucraniana fue analizada de manera extensiva tanto en su bilateral previa con Xi como durante la reunión mantenida con Trump, en la que se le dedicó atención por iniciativa de este último. Sobre este asunto, Trump declaró: "Creo que él y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra". Asimismo, Washington y Pekín coincidieron en el interés compartido de mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz.

A pesar de la relevancia formal del encuentro, la Casa Blanca rebajó las expectativas de la cumbre al señalar la baja probabilidad de alcanzar acuerdos inmediatos, mientras que Moscú encuadró el valor de la cita en la necesidad de reforzar las relaciones entre las potencias.

La imagen de la cumbre generó una dura reacción en Europa; el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, cuestionó los alcances del diálogo al afirmar que "estos tres dirigentes están en desacuerdo sobre prácticamente todo y, por tanto, no pueden ponerse de acuerdo en nada". Barrot cuestionó además la representatividad de la cita, sosteniendo que las verdaderas potencias globales son Estados Unidos, China y la Unión Europea, y que esta última no fue convocada por no pertenecer a la región del Pacífico.