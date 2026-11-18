Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia intercambiaron sus primeros saludos tras la llegada a la Cumbre APEC 2026, en la ciudad de Shenzhen. En diversas transmisiones y ante las cámaras de los fotógrafos, Vladimir Putin y Donald Trump se estrecharon cálidamente la mano e intercambiaron palabras de cortesía con el gran anfitrión, Xi Jinping.

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Las imágenes se dieron en la previa a la foto grupal que realiza antes del inicio del foro de cooperación económica de Asia-Pacífico y su posterior banquete. Este encuentro se da en la previa a la histórica reunión trilateral entre los mandatarios, una cita sin precedentes que genera interés a lo largo y ancho del mundo.

Durante la tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas -donde se encontraba de visita-, Trump fue recibido por Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan en el aeropuerto. Cabe señalar que no es común que el mandatario chino reciba al resto de los líderes extranjeros en la pista de aterrizaje. La bienvenida, en este caso, también fue cordial -con abrazo incluido- y el gesto, para nada casual: el estadounidense había hecho lo mismo en septiembre pasado, al esperarlo en la base aérea Andrews.

"China es un país de etiqueta y tiene la tradición de corresponder a la cortesía", indicó el presidente chino; mientras que el magnate de EE.UU. aseguró que todas las reuniones con Xi fueron "muy agradables".

El anfitrión de la cumbre destacó que aguarda por un "intercambio profundo de opiniones" con el principal objetivo de promover "una relación constructiva y estratégicamente estable, basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", según declaraciones realizadas a la prensa estatal de China.

Por su parte, Putin arribó a China el martes por la noche y ya tuvo una reunión de más de dos horas con Xi Jinping. Fuentes cercanas al gobierno de Rusia indicaron que discutieron de temas relacionados con la energía, finanzas y política exterior, teniendo en cuenta los conflictos con Ucrania y Corea del Norte.

Xi Jinping se comprometió a oponerse al proteccionismo comercial mientras que su par ruso criticó la sanciones occidentales. Se espera que en la reunión del jueves, con Trump presente, discutan la guerra de Rusia con Ucrania y la de EE.UU. con Irán, además de otros temas como el comercio, la inteligencia artificial y las armas nucleares.

Kiev le pide a Estados Unidos y China que intervengan por la guerra en Ucrania

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, instó a China y a Estados Unidos a que ejerzan presión sobre Rusia para que ponga fin a la guerra en su territorio. "Es muy importante, como saben, que a través de esta reunión los dos líderes no den a Putin la falsa impresión de que estamos volviendo a un periodo de esferas de influencia divididas. El tono debe ser diferente: presión", dijo ante la prensa.

Asimismo remarcó no pueden tomar ninguna decisión sobre su destino sin la participación activa de Ucrania.