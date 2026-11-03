Para la SIDE hay plata: se lanzó el curso de ingreso para agentes en 2027

Mientras sigue ajustando el salario público y sectores como el de discapacidad, ciencia o universidades, el gobierno de Javier Milei vuelve a disponer de fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), al lanzar ahora un curso público para el ingreso de nuevos agentes el año próximo.

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En concreto, la SIDE autorizó la convocatoria al concurso público de ingreso 2027 para el Curso Básico de la Escuela Nacional de Inteligencia. La inscripción estará abierta del 3 al 30 de noviembre de 2026, inclusive, a través de una plataforma web que habilitará la institución.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 941/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra. La norma también aprobó el reglamento que establece las etapas de selección y las condiciones de cursada para quienes aspiren a incorporarse a la carrera profesional de la SIDE.

La Escuela Nacional de Inteligencia deberá informar qué documentación mínima se requiere y difundir la convocatoria. Podrán participar argentinos nativos, naturalizados o por opción que cumplan los requisitos del estatuto del personal y no estén alcanzados por sus impedimentos e incompatibilidades. También deberán acreditar la titulación exigida para el perfil elegido.

Una vez cerrada la inscripción, la SIDE determinará los cupos y perfiles requeridos. Luego, la escuela preseleccionará a los candidatos admitidos que podrán continuar con las evaluaciones.

Cómo es el nuevo curso de ingreso a la SIDE

El reglamento prevé cuatro etapas de evaluación:

Examen de conocimiento general : una prueba escrita sobre los temas informados previamente.

: una prueba escrita sobre los temas informados previamente. Evaluación de aptitud : incluirá pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. El resultado será apto o no apto y tendrá carácter reservado.

: incluirá pruebas físicas, psicológicas, psicotécnicas y de contrainteligencia. El resultado será apto o no apto y tendrá carácter reservado. Examen de idoneidad : evaluará por escrito los conocimientos y las competencias técnicas exigidas para cada perfil.

: evaluará por escrito los conocimientos y las competencias técnicas exigidas para cada perfil. Coloquio de aptitud profesional: una entrevista personal para evaluar, entre otros aspectos, la motivación, la capacidad de análisis, la adaptabilidad y la conducta ética.

Los exámenes de conocimiento general e idoneidad serán corregidos sin identificar a los postulantes. Para continuar en el concurso será necesario obtener al menos siete puntos en cada instancia calificada y resultar apto en la evaluación de aptitud.

Con los resultados se elaborará un orden de mérito. Solo accederán al curso quienes ocupen los puestos necesarios para cubrir los cupos definidos. Aprobar el concurso no garantiza el ingreso al curso, y aprobar la formación tampoco asegura la incorporación a la SIDE.

Durante la formación, los ingresantes deberán tener dedicación exclusiva y recibirán un estipendio estudiantil mensual no remunerativo, cuyo monto no se precisa en la resolución ni en el reglamento. Ese pago no implica una relación laboral ni genera derechos previsionales.

Quienes aprueben las evaluaciones y prácticas del curso podrán incorporarse como personal de planta condicional, según el orden de mérito de egreso y los cupos disponibles. La asistencia será obligatoria, salvo indicación expresa en contrario: más de cinco faltas injustificadas derivarán en la separación de la formación.

La resolución entró en vigencia el 2 de noviembre, fecha de su dictado. El estatuto del personal al que remite comenzará a regir el 1° de enero de 2027.