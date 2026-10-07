Deterioro en la industria puntana: en el segundo mandato de Poggi, San Luis tiene menos empresas per cápita

En el marco de la crisis que azota a la provincia de San Luis, un informe expone la reducción de la empresas productivas en la provincia. Mientras que en el 2023, se registró 9 empresas cada 1.000 habitantes, hoy apenas llega a 7: casi la mitad de la que exhiben las jurisdicciones de Córdoba y La Pampa".

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El informe de la Fundación Pensar elaborado por los datos del INDEC fue publicado a fines de julio de 2026, pero el análisis específico sobre la densidad de empresas por habitante en las provincias se difundió en los medios partir del 1 de octubre de 2026. Esta disminución de la cantidad de empresas, indefectiblemente conduce a la disminución del empleo en toda la provincia de San Luis.

En el mes de septiembre, otro informe de Fundación Pensar mostró que la provincia está entre las más golpeadas en cuanto al desempeño económico con una pérdida de más de 300 empresas y casi 4 mil empleos privados menos desde la asunción de Poggi.

También el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostró que San Luis perdió 2.400 puestos de trabajo registrados en el rubro industrial, al pasar de unos 17.900 empleados a 15.500 entre noviembre del 2023 a abril del 2026. Esta caída representa un 13,22%.

Por otra parte, los registros del SIPA también muestran que San Luis pasó de 55.120 a 51.178 empleos privados registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, con una caída superior al promedio nacional. Desde el inicio de la gestión de Poggi, San Luis registró una pérdida neta de 344 empresas con trabajadores registrados y 3.942 puestos de trabajo privados.

Morosidad creciente en San Luis

Ante el cierre de empresas e industrias, y la consecuente pérdida de puestos de trabajo, la población puntana está sufriendo una alta tasa de morosidad. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza conjuntamente el comportamiento de los usuarios frente a bancos y billeteras virtuales, ubicó a San Luis con una morosidad del 20,5%.

De acuerdo con ese relevamiento, la provincia quedó entre las jurisdicciones con mayores niveles de irregularidad crediticia, por detrás de La Rioja, con 23,1%, y apenas por debajo de San Juan y Tierra del Fuego, ambas con 20,6%.

El dato adquiere otra dimensión al compararlo con los ingresos. El salario medio de San Luis se encuentra, según el informe, un 4,1% por debajo del promedio nacional, pero la morosidad provincial supera la registrada en distritos cuyos salarios son hasta 30% inferiores. Para el análisis citado, la pérdida del poder adquisitivo aparece como uno de los factores que ayudan a explicar la situación.