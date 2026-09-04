Poggi celebró la producción de San Luis mientras la provincia perdió 344 empresas y casi 4.000 empleos desde su asunción

La paradoja atraviesa el discurso del gobernador Claudio Poggi. En el marco del Día de la Industria, el mandatario expresó que la provincia tiene los "cimientos firmes", pero los números expresan lo contrario. Un informe ubicó a San Luis entre las de peor desempeño económico del país y ya perdió más de 300 empresas y casi 4 mil empleos privados desde la asunción del mandatario.

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El estudio de Fundación Pensar mostró que la provincia está entre las más golpeadas: en 2024, el valor agregado bruto puntano cayó un 8,8%, mientras que Neuquén creció un 11,3%, Córdoba un 4,5% y Santa Fe un 3,1%.

También el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostró que San Luis perdió 2.400 puestos de trabajo registrados en el rubro industrial, al pasar de unos 17.900 empleados a 15.500 entre noviembre del 2023 a abril del 2026. Esta caída representa un 13,22%.

Por otra parte, los registros del SIPA también muestran que San Luis pasó de 55.120 a 51.178 empleos privados registrados entre noviembre de 2023 y abril de 2026, con una caída superior al promedio nacional. Desde el inicio de la gestión de Poggi, San Luis registró una pérdida neta de 344 empresas con trabajadores registrados y 3.942 puestos de trabajo privados.

La crisis golpea a los puntanos

La crisis en San Luis, desatada por pérdida de puestos de trabajo, también se ve reflejada en las tasas de mora actuales. Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la provincia registra una tasa de mora del 21,65%, la más alta de la región de Cuyo.

El dato refleja que más de uno de cada cinco puntanos con deudas acumula atrasos superiores a los 90 días, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la creciente dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos.

El informe fue difundido en el marco de un análisis de la economista Delfina Rossi, quien advirtió que el actual modelo económico nacional combina ajuste fiscal, desregulación y un fuerte endeudamiento para afrontar los compromisos financieros del Estado.