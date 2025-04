Docentes de Rosario apuntan contra Pullaro y Milei por las políticas de ajuste y recortes de derechos: "Se mueven juntos"

A pocas horas del inicio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 10 de abril y cuya movilización tendrá réplicas en distintas ciudades del país, entre ellas Santa Fe y Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro lanzó un nuevo ataque contra los trabajadores santafesinos. El gobierno del mandatario radical confirmó que descontará el día a quienes adhieran a la medida de fuerza: en la provincia, los gremios docentes y la administración pública expresaron su apoyo. En ese marco, desde la seccional de Rosario de docentes públicos aseguraron que "hay un alineamiento de las políticas de ajuste" entre los gobiernos de Javier Milei y Pullaro.

La central sindical, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, marchará al Congreso en respaldo a las protestas que todos los miércoles protagonizan jubilados y jubiladas, en reclamo por el ajuste en sus haberes que impulsa la gestión de Milei.

En territorio santafesino, los primeros en sumarse fueron los docentes del sector público, y, con el correr de las horas, entidades gremiales de la salud, la administración pública y los bancarios también confirmaron su adhesión. Docentes de Amsafé, Sadop y UDA; empleados públicos de ATE y Upcn, Municipales y sectores de la salud como AMRA y Siprus son algunos de los sindicatos que ya confirmaron que el jueves se plegarán a la medida de fuerza.

En medio de la crisis económica que se profundiza en Santa Fe, la relación entre los sindicatos y el gobernador Pullaro se encuentra en un punto crítico: al ajuste ya establecido durante el primer año de gestión del mandatario radical y el recorte de los haberes en el comienzo de este 2025 con una irrisoria paritaria para el primer trimestre que profundiza el problema, ahora se sumó un nuevo ataque.

Hasta este martes, autoridades provinciales evaluaban qué si descontaban o no el día laboral. Sin embargo, el mandatario radical decidió no pagarle a quienes no se presenten en sus lugares de trabajo. Desde el Poder Ejecutivo justificaron la decisión en que los trabajadores podrán viajar para ir a sus sitios, ya que el gremio de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) no adhiere al paro de la CGT. Con esto apuntan a disuadir el no dictado de clases y garantizar que las escuelas se mantengan abiertas.

Docentes de Rosario cargan contra Pullaro y Milei: "Se mueven en la misma línea"

Frente a la polémica decisión de Pullaro, el secretario general de Amsafé seccional Rosario, Juan Pablo Casiello, aseguró que este "es un paro muy importante, muy esperado y también muy demorado" contra el ajuste y la represión. A su vez, dijo que Milei y el gobernador santafesino "están absolutamente emparentados". Y agregó: "Nosotros lo sufrimos directamente: el año pasado perdimos un 30% del poder adquisitivo, ya que se combinaron los aumentos por detrás de la inflación que dio Pullaro con la eliminación del Fondo del Incentivo Docente (Fonid)".

"No solo se mueven en la misma línea cuando se trata de aplicar políticas de ajuste y de recorte de derechos, sino que también se mueven juntos en tratar de debilitar el paro de mañana", sostuvo Casiello. En relación con esta decisión de la administración de Pullaro que atenta contra los empleados públicos, el dirigente gremial dijo "que es parte de un escenario nacional y de una ofensiva que viene comandada desde el gobierno de Milei".

En el reclamo de los gremios docentes se mezclan cuestiones nacionales y provinciales, entre las que mencionan la pérdida del poder adquisitivo respecto a la inflación, el desfinanciamiento del sistema educativo, condiciones de trabajo, restitución y actualización del Fonid. Según dio a conocer el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través del área de Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), un maestro santafesino de grado con 10 años de antigüedad percibió en septiembre de 2024 un sueldo de $800.144. Se encuentra por detrás de CABA, Córdoba, Salta, Chaco, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Pullaro, fiel aliado de Milei tras la decisión de darle los votos de sus legisladores para la sanción de la Ley Bases y la firma del Pacto de Mayo, nuevamente ataca el poder adquisitivo de los sectores que más fueron vulnerados por las decisiones de ambas gestiones. "A los docentes nos castiga en particular porque nos descuenta el presentismo de manera extorsiva", advirtió.

Sin negar la importancia de las consecuencias que tendrán el día de descuento y el presentismo, Casiello aseguró que "hay otras discusiones de fondo que no hay que perderse". De esta manera, remarcó: "Lo que está en juego es mucho más. Estamos discutiendo nuestra situación como trabajadores, como jubilados, y también un acuerdo con el FMI, que va a ser un nuevo salto en la entrega y el condicionamiento del país".

Casiello detalló que las movilizaciones comenzarán con el acompañamiento a la convocatoria de los jubilados, y la entidad gremial realizará un cese de tareas entre las 16:30 y las 20:30 para poder marchar. En cuanto al paro de este jueves, confirmó que habrá cortes y actos por el centro de Rosario. Durante el mediodía, se congregarán junto a otros gremios y organizaciones sociales, en el cruce de Avenidas Perón y Circunvalación.