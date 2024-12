Ahora son 98: el detrás de escena de la salida de Mirabella de Unión por la Patria

El Congreso finalizó las sesiones ordinarias y es muy difícil que abra en enero, pero Unión por la Patria bajó la persiana con una noticia positiva: la expulsión del senador aliado al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) Edgardo Kueider le hizo ganar al peronismo una banca en la Cámara alta.

Sin embargo, a días de que termine el 2024, el peronismo perdió una banca en Diputados. La salida de Roberto Mirabella del bloque de Unión por la Patria tiene como trasfondo la disconformidad del santafesino, las especulaciones con política provincial y las dudas sobre si podrá o no derivar en una sangría más profunda.

"No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación", dijo a través de su Twitter Mirabella en su mensaje, en el que anunció su alejamiento del bloque de Unión por la Patria y el lanzamiento de su bloque unipersonal Defendamos Santa Fe.

Según argumentó, la bancada peronista sigue "una agenda porteña, pensada para el conurbano, y enfocada en liderazgos del pasado, que se eligen como 'rivales' para la tribuna, sin enfocarse en los temas que son urgentes, porque lo urgente es el presente". También acotó que es "opositor a Milei mirando a mi provincia y no al Partido Justicialista (PJ) nacional". Este es conducido desde hace unas semanas por la ex presidenta Cristina Kirchner.

De esta manera, el bloque de Unión por la Patria quedó en 98. Sigue siendo el bloque mayoritario, pero depende de alianzas con otros espacios opositores para rechazar leyes enviadas por la Rosada. En cambio, el oficialismo logró a lo largo del año reunir el puñado necesario de legisladores para resistir los vetos de Milei a los proyectos impulsados por la oposición.

"Un monobloque no sirve para nada. ¿Cuánto podrá impulsar para Santa Fe? Da la sensación que con (el ex gobernador Omar) Perotti siguen los caminos de (el jefe provincial de Catamarca, Osvaldo) Jaldo", sugirieron en el entorno de un integrante de la bancada peronista. La misma fuente tampoco suscribió a la teoría de mayor oposicion a Milei. "Pese a todos los problemas, el bloque tiene perfil opositor. Y además no se va al Frente de Izquierda", acotó.

Perotti es el jefe político de Mirabella. Este entró al Congreso en 2021 por la lista del extinto Frente de Todos, con el aval de la ex presidente. El peronismo fue derrotado en esa contienda por Juntos por el Cambio, hecho que se repitió en 2023, cuando perdió la provincia a manos del radical Maximiliano Pullaro.

En su primer año en la Casa Gris, Pullaro impulsó una reforma constitucional, que fue avalada por la legislatura santafesina. El peronismo formó parte del sector que le dio los votos al mandatario radical, principalmente de la fracción que responde Perotti. Hay quienes sugieren que ahí hay un motivo de la ruptura.

Desde las inmediaciones de Mirabella desmienten que haya motivos de la política provincial que hayan tenido que ver con la decisión de dejar el bloque de Unión por la Patria. "No se siente representado ni por el gobierno provincial, ni el nacional, ni por la presidencia del bloque", señalaron. Esta última está en manos de otro santafesino Germán Martínez, que responde al ex candidato a vicepresidente Agustín Rossi.

Hay un sector de Unión por la Patria que se movió a pedir de las necesidades de Milei, puntualmente el de los catamarqueños que responden a Jaldo. De hecho, Mirabella coincidió en el faltazo del tratamiento del DNU 656/24 con los diputados de Jaldo. Voces cercana a algunos de estos negaron que esté en carpeta una retirada.

¿Hay más posibles salidas de diputados de la bancada peronista? Hay versiones que señalan al jujeño Guillermo Snopek, la mendocina Liliana Paponet y la chubutense Eugenia Alianello como potenciales bajas en Unión por la Patria.

A diferencia de los de Jaldo, no pertenecen a provincias con gobiernos que puedan requerir el auxilio del gobierno central. Sin embargo, otras fuentes que conocen la visa interna de Unión por la Patria descartan de plano que haya diputados que dejen el bloque. "Siempre hay ruido pero no pasa de eso", concluyó una voz de la bancada peronista.