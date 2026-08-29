Sáenz se enfrena a otra crisis de gestión: Salta, ubicada como una de las peores provincias para crecer

Según un informe de UNICEF, la provincia de Salta se ubica en el ranking más alto de los lugares peores para nacer y desarrollarse en la infancia. El mismo relevamiento parte de un análisis de las 24 jurisdicciones a partir de cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Una vez más, la crisis golpea a la gestión de Gustavo Sáenz

El promedio nacional, elaborado por la Fundación, arribó a un resultado de 0,630 sobre 1. Mientras que Tierra del Fuego y CABA encabezan el ranking, con valores superiores a 0,8, Salta se ubica con uno de los resultado más bajos con un puntaje de 0,581.

“Uno de los puntos más importantes que revela el índice es que las desigualdades territoriales representan una de las principales fuentes de desigualdad para la niñez en Argentina. Las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes dependen, en gran medida, de la provincia en la que nacen y crecen”, planteó a medios locales Alejandra Beccaria, Oficial de Monitoreo de UNICEF Argentina, sobre la medición entre el 2016 y el 2025.

“Si bien las condiciones materiales representan una parte importante de la brecha, las desigualdades también abarcan la educación, la salud y la violencia”, explicó Beccaria respecto a la importancia de la inversión por parte de todos los niveles del Estado.

Docentes y médicos: dos frentes que marcaron su gestión

El resultado de UNICEF no es una novedad frente a la situación que atraviesa las infancias: Gustavo Sáenz atravesó durante 2025 y 2026 conflictos muy relevantes frente a los sectores de la educación y la salud.

La situación se profundizó en julio del 2025, cuando docentes autoconvocados realizaron paros y movilizaciones y rechazaron las condiciones de la negociación. El Gobierno, por su parte, anunció descuentos para quienes adhirieran a las medidas de fuerza.

Finalmente, el Ejecutivo acordó con parte de los gremios estatales un aumento del 23% anual, que contemplaba una suba del 14% durante el segundo semestre. Sin embargo, algunos sindicatos docentes rechazaron la propuesta y el conflicto continuó con sectores autoconvocados.

En julio 2026, el Gobierno y los gremios estatales acordaron un 13,5% de aumento entre julio y diciembre y modificaron la base de cálculo para que los incrementos se aplicaran sobre los salarios de junio. De esta manera, el conflicto docente quedó encauzado mediante la negociación paritaria.

Médicos: la disputa por el IPS

La situación con los médicos tuvo otro recorrido. Durante 2025, el Círculo Médico de Salta denunció atrasos en los pagos del IPS y cuestionó los valores de los honorarios. La disputa escaló en noviembre, cuando el IPS rescindió el convenio con la entidad en medio de acusaciones cruzadas.

Durante 2026, el conflicto continuó. Los médicos denunciaron que distintas prestaciones permanecían desactualizadas y cuestionaron las auditorías y débitos aplicados por el IPS.

El Círculo Médico también advirtió sobre una pérdida de profesionales que dejaron de atender por la obra social provincial debido a las condiciones económicas del convenio.