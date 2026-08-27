Gestión Sáenz: crece el endeudamiento y Salta ya supera la mediad nacional de familias morosas

Durante la gestión de Gustavo Sáenz, Salta enfrenta un preocupante nivel de endeudamiento de sus hogares, con una morosidad que supera la media nacional y deudas que rondan los $2 millones. Un estudio indicó que el 17,3% de las personas en la provincia vive esta problemática, lo que refleja el creciente peso de las deudas sobre los hogares.

Según el estudio, cada vez más familias salteñas recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos y enfrentan tasas altas que dificultan todavía más la posibilidad de salir de la deuda, esto sin que la provincia aún haya dado una solución de forma efectiva. Los datos analizados muestran que el crédito dejó de utilizarse principalmente para comprar bienes durables y comenzó a funcionar como una herramienta para llegar a fin de mes.

Se considera que una persona se encuentra en mora cuando acumula más de 90 días de atraso en el pago de sus obligaciones financieras. A nivel nacional, la morosidad de las familias pasó del 2,5% en 2024 al 12,8% actualmente, mientras que alrededor de 5,9 millones de personas se encuentran en situación de incumplimiento sobre un universo cercano a 21 millones de deudores, según aseguró a medios locales la integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Salta, Sofía Vega.

Los salarios devaluados de Salta a la pérdida

Los salarios provinciales aumentaron 29,7% interanual, pero quedaron por debajo de la inflación, que alcanzó el 33,5% en el mismo período. La diferencia implica una pérdida real cercana al 2,8% y vuelve a mostrar las dificultades de los ingresos para acompañar el costo de vida.

La pérdida no comenzó allí. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los trabajadores registrados de Salta habían acumulado una caída del 3,9% de su poder adquisitivo. Si bien posteriormente recuperaron parte de lo perdido, los ingresos volvieron a quedar rezagados frente a los precios.

En ese escenario, el crédito aparece como una salida cada vez más utilizada por los hogares para cubrir la diferencia entre los ingresos y el costo de vida. El problema es que, cuando esa herramienta se utiliza para comprar alimentos, pagar servicios o afrontar medicamentos, la deuda deja de ser una alternativa financiera y pasa a convertirse en una necesidad para llegar a fin de mes.

Las billeteras virtuales concentran mayores niveles de mora

Mientras uno de cada ocho deudores bancarios se encuentra en mora, la proporción asciende a tres de cada diez entre los usuarios de billeteras virtuales que tienen préstamos. “Las billeteras virtuales dan tasas mucho más caras que los bancos, justamente porque el nivel de riesgo es mucho más alto”, explicó Vega.

Este fenómeno refleja una profunda problemática socioeconómica, donde el recurso al crédito dejó de ser una herramienta para comprar electrodomésticos, vehículos o viviendas, y se volvió un mecanismo de supervivencia diaria. En un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento constante del costo de vida, un número creciente de familias se ve forzado a recurrir a opciones de financiamiento para cubrir necesidades básicas e impostergables.

De esta manera, el endeudamiento deja de responder a la acumulación de patrimonio o a decisiones de inversión a largo plazo para destinar masivamente esos fondos a gastos de subsistencia cotidiana, tales como la compra de alimentos, el pago de servicios esenciales y la cobertura de medicamentos.

Deuda para comer y pagar los gastos cotidianos

Entre los cambios registrados aparece un aumento de las compras de alimentos en supermercados mediante tarjetas de crédito y un mayor uso de tarjetas vinculadas a cadenas comerciales. "La gente aprovechó, usó mucho la tarjeta del súper, del súper, del súper, y llegó un momento en el cual ya no daba para más", señaló Vega.

El fenómeno muestra cómo el crédito pasó a funcionar, para una parte de los hogares, como una herramienta para sostener el consumo cotidiano ante ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

La situación golpea especialmente a los jóvenes de entre 18 y 34 años, que enfrentan el costo de alquilar, pagar servicios y alimentarse en un escenario en el que los ingresos no alcanzan para sostener una vida independiente.

Una generación endeudada

"Si tenés 25 años y te querés ir a vivir solo, ¿cuánto te sale un alquiler?, ¿cuánto te sale pagar servicios?, ¿cuánto te sale alimentarte?", planteó Vega. El escenario combina así mayores dificultades para acceder al crédito bancario, tasas más altas en las plataformas digitales y un aumento del uso de financiamiento para afrontar gastos habituales.

Frente a este escenario, Vega recomendó que antes de solicitar un préstamo los usuarios conozcan el costo financiero total y evalúen su verdadera capacidad de pago. También destacó la importancia de conocer los derechos vinculados con los débitos automáticos y las alternativas disponibles cuando una familia no puede cancelar completamente el resumen de una tarjeta, entre ellas solicitar un stop debit o realizar el pago mínimo.