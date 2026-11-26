José Mayans hizo reír a Patricia Bullrich. Lo consiguió al sostener, en pleno cierre del debate por la reforma electoral, que Karina Milei empujó la suspensión de las PASO para sacar a la senadora de la cancha y evitar una competencia con su hermano y presidente, Javier Milei. Lo hizo también cuando observó que, a veces, el jefe de Estado se despierta de mal humor por hablar “mal con su perro”. En ambas ocasiones, el director de cámara de la transmisión del Senado mostró un diálogo cómplice de miradas y sonrisas en un marco de creciente crisis política y económica, pero también de fuerte construcción electoral de la exministra que, después de aprobado el proyecto, le bajó el tono al intercambio.

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Para Bullrich, los dichos del formoseño buscaron “generar contradicciones" entre ella y la Casa Rosada. Son contradicciones que, más allá de lo discutido en el recinto, existen desde hace al menos un año. Chispazos que, según analizó la senadora en declaraciones a la prensa, “no son diferencias” sino que son “el camino que creo que necesitamos en este momento. Son los sectores que quedaron relegados en este momento". Observaciones que repite abiertamente cada vez con más énfasis.

Limitada a los márgenes de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich desarrolla su agenda en su despacho. Reuniones políticas y entrevistas que la sacan de las paredes legislativas para, como contó El Destape esta semana, contener a su tropa y tener un armado propio para competir o para ubicar en las listas libertarias del año que viene. En ese marco, esta semana se publicaron varias conversaciones de la senadora y en cada una de ellas profundizó dos conceptos que viene marcando en privado, pero que ya saltaron al ámbito público: por un lado, que si la economía cotidiana no mejora, es muy difícil pensar en una reelección; y, por el otro, que ella está lista para ser Presidenta.

A diferencia de lo pregonado por Milei, para Patricia nunca hay que dar por ganada una elección antes de tiempo. “Un poco de satisfacción en la sociedad hace que puedas reelegir, porque la reelección es una nueva esperanza (...) por eso es importante que este año esa mejora se vea un poco más”, dijo en una entrevista con Gordivinos, del senador provincial mendocino Néstor Majul, cercano a Bullrich. Un concepto que remató de una forma cruda: “Si vos decís ‘hice una operación maravillosa pero el paciente se murió’, no fue maravillosa”.

Como hizo con Bloomberg, en esta conversación también ratificó su deseo pendiente de ser Presidenta de la Nación por creer que está preparada para hacerlo, “no por otra cosa”, y destacó de sí misma su capacidad de diálogo, trayectoria política y carácter para tomar decisiones cuando es el momento. Describió a Milei como una persona obsesionada con la economía y lo comparó con Mauricio Macri al asegurar que a ambos es difícil convencerlos de cambiar de idea. Sin embargo, no se animó a decir que intercambiaría roles por un día con el jefe de Estado (una de las consignas de la nota) “porque van a decir que quiero sacarle el lugar”.

Patricia siempre se jacta de que los mensajes difundidos por ella en redes sociales, en especial los videos, están abiertos a la libre interpretación del periodismo y de la gente, y que se divierte leyendo los múltiples sentidos que, generalmente, no están errados.

En ese contexto, la consultora Management & Fit realizó un nuevo monitoreo de opinión pública del 12 al 17 de noviembre, con un nivel de confianza de 95%. Como suele suceder en la mayoría de las encuestas, Bullrich está mucho mejor posicionada que Milei en materia de imagen: es la primera de la lista con un diferencial negativo del 11.2% (45.6% de ponderación positiva y 34.3% negativa); mientras que el Presidente se ubica noveno con un diferencial negativo del 20.2% (54.1% de imagen positiva y 34% negativa).

En ese mismo estudio, le consultaron a los encuestados sobre la relación de Bullrich con Milei y la senadora concentra tres tercios: mientras para el 30.9% es parte y representa al Gobierno nacional; el 31.8% considera que es parte, pero representa intereses diferentes al Gobierno de Milei; y un 27.1% entiende que la senadora se encamina hacia una ruptura con el Presidente. A esta altura, todas esas observaciones pueden ser correctas al mismo tiempo.