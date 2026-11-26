Patricia Bullrich volvió a marcar la cancha e hizo pública la lectura que hace tiempo manifiesta de forma directa en privado: es necesario mejorar la economía cotidiana de los argentinos para tener algún tipo de chances electorales en 2027. Corregir el rumbo dentro de las restricciones que impone el modelo económico de Javier Milei, una figura que —reiteró— es la que actualmente lidera el proyecto al que ella quiere garantizarle continuidad, aunque sin abandonar sus propias pretensiones presidenciales.

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Bullrich considera que está preparada para volver a pelear por la jefatura de Estado porque ya lo hizo en 2023. En este período, remarca, le tocó a Milei encabezar el proyecto liberal, pero de su boca no suele salir la confirmación de que su esfuerzo esté destinado a lograr la reelección del líder libertario, sino la del modelo. Por eso, no se ata a afiliaciones partidarias sino a definiciones conceptuales: de qué lado del río Bravo se encuentra, más allá del sello político que la ampare.

Todavía maneja distintos planes para 2027 y se prepara para ese escenario.

En lo que respecta a una candidatura presidencial, se muestra esquiva al lanzamiento, pero opera para estar lista si le toca jugar. Y abiertamente se exhibe como una dirigente preparada. Con limitaciones de movimiento por cuestiones personales, su agenda física se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene alcance federal: mantiene y construye redes políticas en todo el país.

Esa hoja de ruta no prioriza territorios, sino que persigue un objetivo claro: mantener cerca a quienes trabajaron junto a ella en la campaña de 2023 y continúan siendo parte de su espacio. La pregunta es para qué.

Es claro que Bullrich tiene sobre la mesa una serie de alternativas para 2027: acompañar la búsqueda de reelección de Milei, probablemente como vice; reemplazarlo y encabezar una boleta para intentar sostener el rumbo por otros cuatro años; o apartarse y quedarse en el Senado. Caminos que, en ningún caso, descuidan la misión de evitar que los suyos queden afuera del escenario electoral del año que viene.

Construye por si le toca competir abiertamente o por si le toca asistir al Presidente; en cualquiera de los casos, busca mostrar volumen político y exigir lugares para su tropa.

Así, la senadora mantiene reuniones periódicas con dirigentes de todo el país, como ya contó El Destape esta semana. Lo hace para contener a esos referentes que, en general, son heridos de la conducción libertaria, como le ocurrió al tucumano Mariano Campero. Los resguarda para que no emigren, pero también porque integran su armado.

En la lista hay diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales, intendentes y hasta gobernadores. Dirigentes que la contactan y están dispuestos a viajar desde cualquier punto del país hasta el Senado para conversar o sacarse una foto con ella.