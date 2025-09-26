Hasta Espert salió perdiendo con la maniobra de las retenciones cero del Gobierno: "No me gustó"

Mientras continúan las quejas de productores por los tres días de retenciones cero que le permitió un negocio millonario a las principales exportadoras del país, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert se sumó a las críticas y reveló que él tampoco pudo beneficiarse de la medida. "No me gustó", lanzó. Al mismo tiempo que reconoció el "enojo" de los agropecuarios, pidió ver el "vaso medio lleno" de una medida que puso en guardia hasta a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

"Entiendo el enojo. ¿Me gustó? No, no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%", dijo Espert en diálogo con Radio Mitre. De esta manera, el diputado se convirtió en el primer candidato nacional del partido de los Milei que cuestiona esta iniciativa de Casa Rosada.

Luego de plantear su queja, Espert sugirió que "el medio vaso lleno de esto es mucho más grande que el vaso medio vacío" y planteó que la gestión libertaria es "el primer gobierno" que lleva adelante esta reducción en las últimas tres décadas. "El último que lo hizo fue Carlos Menem", detalló.

En esa línea, indicó que los aranceles actuales "son 7 puntos menos que las que tenía Milei cuando asumió" el 23 de diciembre de 2023. "No hay duda de que hay un compromiso de reducirlas hasta terminarlas. Milei las va a terminar, es lo que tiene en la cabeza", subrayó, y recordó que el libertario dio "muestras" cuando "la redujo hasta el 30 de junio" y también esta semana. "Es cierto, por tres días", deslizó.

Las quejas del campo

Al concluir, Espert volvió a hacer referencia al disgusto de los productores con la medida, pero pidió "separar" la situación. "Separemos las dos cosas. "El enojo que muchos productores tenemos por no haber podido vender la soja con cero retenciones con la decisión estratégica de un Gobierno que va a terminar con las retenciones porque creemos que no deberían existir. Es ridículo cobrarle un impuesto a un sector que genera divisas para el país", sostuvo.

En este contexto, el libertario visitará este fin de semana la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, una región productora de trigo, maíz y girasol, donde tendrán una agenda centrada en la producción del campo y el diálogo con vecinos. La incógnita es cómo serán recibidos ambos candidatos en medio del descontento del sector agropecuario. De hecho, el encuentro principal será el sábado al mediodía en el salón de eventos de la Sociedad Rural, un ente que puso dudas en torno a los beneficios que dio la baja de retenciones a los productores.