Cambios en la cámara porteña: vuelve Farah y avanza una terna clave

El Consejo de la Magistratura se hizo eco del fallo de la Corte Suprema de Justicia y aprobó este jueves el regreso de Eduardo Farah a la sala II de la Cámara Federal porteña, que había dejado en 2018 por presión de Mauricio Macri luego de fallar a favor de la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. El consejo también elevó la terna con los candidatos para completar esa misma sala en la instancia revisora de Comodoro Py, que hoy integran Martín “Doctrina” Irurzun junto a Leopoldo Bruglia, quien subroga.

Con estas decisiones, el Consejo de la Magistratura comenzó a completar con jueces naturales la Cámara Federal porteña, tribunal clave de Comodoro Py. En la actualidad integran este tribunal de manera estable Irurzun y Mariano Llorens. Mientras que Bruglia y Pablo Bertuzzi, que llegaron a la cámara por un traslado irregular que hizo Mauricio Macri, están de forma transitoria hasta que se complete un nuevo concurso para ocupar esos cargos. Así lo definió la Corte. Ese concurso ya está abierto y el 26 de febrero empieza el examen de los postulantes en el consejo.

El regreso de Farah

Con ocho votos afirmativos, el Consejo de la Magistratura aprobó la vuelta de Farah a la sala II de la Cámara Federal porteña, en base al fallo de la Corte Suprema en la que se abordó la materia de los traslados.

Votaron por su reincorporación el académico Diego Molea; los senadores María Inés Pillati de Vergara y Mariano Recalde; los jueces Ricardo Recondo, Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta; la diputada Vanesa Siley y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.

Los consejeros que recién ingresaron y representan a la abogacía, Diego Marías y Carlos Matterson, se abstuvieron.

Mientras que los opositores Pablo Tonelli y Silvia Giacoppo votaron por no hacer lugar al regreso de Farah. ¿Por qué se opusieron? “Queda claro que los jueces traslados deben continuar en esos cargos hasta tanto sean reemplazados por nuevos magistrados designados de acuerdo al procedimiento constitucional”, sostuvo Tonelli en una lectura muy particular del fallo de la Corte para aplicar al caso Farah, que no compartieron sus colegas consejeros. Es decir, el diputado del PRO pretendía que Farah continúe “en su cargo actual hasta tanto sea designado para ocupar ese cargo un nuevo magistrado y si el no quiere participar del concurso está en su derecho”. Pero Farah –que está hoy en un Tribunal Oral Federal de San Martín- ya concursó para el cargo al que está volviendo.

Tonelli también dijo que el camarista sostuvo “que había sufrido presiones y una suerte de hostigamiento para solicitar” su traslado en tiempos de Macri, lo que “podría constituir un delito que el doctor Farah no denunció a pesar de estar obligado, de modo que esa omisión amerita el inicio de un expediente en la Comisión de Acusación y Disciplina en la que se analice si esa inconducta constituye una causal de mal desempeño”. Los dos opositores quedaron en soledad (Graciela Camaño estuvo ausente).

Desde el Consejo de la Magistratura explicaron que Farah “podría volver rápido a la Cámara Federal porteña”. Solo resta que el Poder Ejecutivo firme el decreto que establezca su reincorporación. Regresará a la sala II, donde había quedado únicamente Irurzun. Por esta razón, Bruglia dejará de subrogar en aquella sala y cumplirá sólo funciones en la sala I, junto a Bertuzzi y Llorens. Un cambio nada menor. Sobre todo, teniendo en cuenta que es inminente el ingreso a esa sala de un tercer juez "natural".

El de Farah es uno de los diez casos de traslados muy irregulares que detectó el Consejo de la Magistratura, entre los que estaban los de Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli, quienes llevaron sus casos a la Corte y recibieron un revés ya que los supremos sentenciaron que ningún traslado es definitivo.

En base al fallo cortesano, el 10 de noviembre pasado Farah pidió al consejo su “inmediato reintegro” a la sala II de la Cámara Federal porteña. Hizo alusión a los ataques que sufrió para dejar el cargo. Farah había pedido su traslado para dejar Comodoro Py luego de fallar a favor de la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, quienes estaban detenidos.

El martes, la Comisión de Selección del Consejo ya le había prestado su apoyo a la pretensión de Farah. Este jueves, el plenario votó su regreso.

Una terna clave

Otra decisión importante que tomó el plenario del Consejo de la Magistratura este jueves fue la conformación de la terna para ocupar la única vacante de la sala II que quedará con la reincorporación de Farah.

Los postulantes son: 1º) Diego Alejandro Amarante, 2º) Roberto José Boico, 3º) Alejo Ramos Padilla. La lista complementaria la integran 4º) Pablo Yadarola, 5º) Federico Martín Feldtmann, 6º) Ivana Sandra Quinteros.

Esta conformación se aprobó con 10 votos afirmativos. Únicamente Marías se abstuvo. Lugones se excusó. Es decir, Tonelli votó a favor.

El proceso continúa de la siguiente manera: se eleva la terna al Poder Ejecutivo, que elige a uno de los candidatos y gira su pliego al Senado para que sea evaluado. Si tiene el visto bueno, luego vuelve al Ejecutivo, que publica la designación en el Boletín Oficial.

Todo indica que el elegido por el Presidente será Boico ya que el pliego de Ramos Padilla está en el Congreso a la espera de ser aprobado para poder ser designado en el juzgado federal N°1 de La Plata, el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires (se lo aprobaría el próximo 29 de diciembre). El vacío que podría dejar Ramos Padilla en la terna sería ocupado por Yadarola.

En el Ejecutivo esperan que para marzo, la sala II de la cámara porteña quede conformada por Irurzun, Farah y Boico, todos jueces naturales. Lo que implica un cambio importante con respecto al macrismo.

Por su parte, la sala I continuará con Llorens, Bruglia y Bertuzzi (el único que ingresó por concurso fue el primero). Los últimos dos están en tiempo de descuento tras el fallo de la Corte. El 26 de febrero empieza el examen para cubrir por concurso los cargos que deberán dejar los dos jueces puestos a dedo por Macri. El oficialismo apuesta a que la evaluación avance rápido. Si bien saben que puede durar años, esperan que con las modificaciones que hubo el último año se avance rápido. No obstante, no dan un plazo. Pero enfatizan: “Cuando arrancamos la discusión de los traslados, a Bruglia le quedaban 10 años en el cargo y a Bertuzzi, 15 años. Eso cambió”.

A partir de este jueves también empieza a cambiar la conformación de la estratégica Cámara Federal porteña, que revisa todo lo que pasa en Comodoro Py.