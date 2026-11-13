Reforma electoral: se podrían habilitar las colectoras con fórmulas presidenciales

La nueva reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Senado establece la posibilidad de listas colectoras legislativas para las elecciones 2027. Una maniobra que podría habilitar acuerdos con los gobernadores, en primer término, para que habiliten la aprobación en la Cámara alta, y después, para adherir un casillero con una lista de legisladores nacionales.

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Según un borrador del proyecto, al que pudo acceder El Destape, el artículo 65 establece los cambios en los artículos 62 bis y 63 bis del Código Electoral Nacional, ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto N° 2135/83) y sus modificatorias.

En el caso de las modificaciones del artìculo 63 bis, para la confección de la Boleta Única se establece que "se agruparán dentro de una misma columna de la Boleta Única las agrupaciones que tengan idéntica denominación, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b); En forma excepcional, la candidatura a Presidente y Vicepresidente de UNA (1) agrupación política de orden nacional podrá ser acompañada en un distrito por DOS (2) columnas de candidaturas legislativas".

"1) Además de la columna de la agrupación de distrito de su misma denominación, podrá incorporarse la columna de UNA (1) única agrupación de distrito de distinta denominación que no acompañe a otra candidatura presidencial. Cada una de ellas presentará sus propias listas en las categorías legislativas"



"2) La candidatura presidencial figurará UNA (1) sola vez, en un espacio que abarcará el ancho de las DOS (2) columnas legislativas, las que ocuparán lugares contiguos, considerándose esta disposición al momento del sorteo. La candidatura presidencial conservará el símbolo y el color de su agrupación política"

En las negociaciones por la reforma electoral, que comenzaron desde el ingreso del proyecto al Senado en abril de este año, se mencionó la posibilidad de que haya listas colectoras, para que los partidos y gobernadores aliados, puedan adherir su casillero en la Boleta Única de Papel.

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