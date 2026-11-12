El Gobierno apura la suspensión de las PASO en el Senado en medio de la fuerte interna entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Sucede luego de que el bullrichismo filtrara que la jefa del bloque de LLA dijo: "No les sale una ley más, si me corren".

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Ahora, el Gobierno impulsó rápidamente la sesión en la Cámara Alta para la reforma electoral. Intentan aprobarla en sesiones extraordinarias.

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Operativo "tolerancia cero": la respuesta de Karina Milei y el avance exprés en el Senado

Quien está detrás de este movimiento es Karina Milei, que arrancó un operativo "tolerancia cero con Bullrich". "O sea, se alinea a lo que quiere el Gobierno o se va. Hoy así resta", dijo una fuente a El Destape.

Este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue quien bajó el mensaje de la suspensión de las PASO. Dijo que el Senado podría dar media sanción al proyecto de ley "en los próximos quince días".

Menem expresó en declaraciones radiales: "Creo que la Argentina no necesita PASO. Está actualmente en el Senado; se está trabajando. Creo que vamos a llegar a suspender las PASO, si Dios quiere".

El 30 de noviembre termina el periodo ordinario. El Gobierno quiere tener media sanción. Y aprobarla en Diputados durante las sesiones extraordinarias.

En el oficialismo dicen tener los votos y apoyos de los gobernadores para darle media sanción en el Senado. Es lo que aseguran Menem y Diego Santilli. En el bullrichismo hay dudas.

"Ya en 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad es que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos, ¿no?", dijo Menem. Y agregó: "Creo, y es una expresión de deseo, que en la próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores. Son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo para ir a levantar la mano, el mismo día, a la misma hora".

Fuego cruzado: el dardo de Milei en redes y el mensaje de los ministros para marcar la cancha

Ayer hubo una frase de Milei en su cuenta de Instagram, donde apuntó contra gente “dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser capitán”. Un tiro a Bullrich.

El canciller Pablo Quirno reforzó este jueves en radio: "No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos", cuestionó el ministro de Relaciones Exteriores. Y por su parte, Martín Menem le marcó la cancha a Bullrich: “El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”.

En la suspensión de las PASO, el oficialismo se juega si rompe o no con Bullrich. Y además, cómo y cuándo termina de sellar los acuerdos con las provincias. Se vienen semanas clave en el Gobierno de Milei.