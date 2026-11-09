Senadores y diputados asistieron ayer a la recepción del Papa León XIV en el ex Centro Cultural Kirchner. La visita del Sumo Pontífice y las elecciones de Estados Unidos, a las que asistió una delegación de legisladores, redujeron la agenda del Congreso a una escasa actividad en comisiones. Pero el modo avión de la agenda parlamentaria no limita las tensiones por la interna de La Libertad Avanza (LLA) y por las negociaciones por los proyectos.

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¿Cómo impactó la visita del Papa León XIV y la agenda internacional en el Congreso?

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Para cuando el Papa deje el país, está presto a ser tratado el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene dictamen; a diferencia del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que vino con cambios de Diputados.

A fin de noviembre también se espera la presencia para la última semana de noviembre del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que dará su primer informe de gestión desde su designación en el cargo en junio.

La semana pasada, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado le dieron dictamen al proyecto de emergencia en Discapacidad, que vino de Diputados con media sanción. Fuentes del oficialismo consultadas por El Destape descartaron que este texto se debata esta semana.

Fuego cruzado en LLA: la jugada de Patricia Bullrich con el proyecto de ludopatía y la respuesta de Karina Milei

Quien afirmó que "en las próximas semanas" se iba a estar debatiendo en el Senado el proyecto de Ludopatía fue la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, en un nuevo episodio de la tensión con los hermanos Milei.

El proyecto tiene media sanción de Diputados y este mes puede perder estado parlamentario. La oposición de la Cámara baja se sumó a la de la Iglesia para que LLA active el texto, máxime cuando el Papa esté en la Argentina.

A la Casa Rosada no le gusta este proyecto y la versión del oficialismo nunca fue debatida en comisiones del Senado. En el bloque oficialista, algunos se mostraron sorprendidos y otros acompañaron.

De la tensión interna al armado electoral: los movimientos de Karina Milei y Nadia Márquez

Bullrich dejó circular la semana pasada una foto de su tropa propia de Diputados. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respondió al otro día con un evento con dos de sus espadas provinciales, una de ellas, la senadora de LLA Nadia Márquez.

La neuquina no es solamente una amenaza a la ex ministra de Seguridad para su recambio como jefa de bloque, sino que incluso, según reportó este medio, es una potencial candidata a vice de Javier Milei. En la bancada oficialista desconocieron esta versión.

Los proyectos que esperan en Diputados: BCRA, "soberanía" y presupuesto

Diputados esperan tener una sesión el 18 de diciembre en unas eventuales sesiones extraordinarias, según habían informado a El Destape fuentes parlamentarias. Los temas que tienen dictamen y podrían integrar el temario son la reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y el de "soberanía nacional".

Sin embargo, el tema principal en la agenda de la Cámara baja es el presupuesto 2027. El oficialismo esperaba tener dictamen antes de la llegada del Papa, pero todavía no tiene el visto bueno de los bloques aliados para juntar las firmas.

Presupuesto 2027 en vilo: la dura negociación del oficialismo con la UCR y el PRO

En el caso del radicalismo, señalan que estos esperan garantizar "obras y recursos para las provincias", así como parte del financiamiento universitario, que el gobierno de Milei desobedece, pese a que hay una ley del Congreso y la Justicia se lo ordenó.

Por el lado del PRO, los amarillos elevaron una nota al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con una serie de puntos a considerar en el cálculo de gastos e ingreso para el ejercicio entrante.

Según el texto al que pudo acceder El Destape, el PRO pidió reducir el impuesto a los combustibles, garantizar transparencia en las concesiones viales, extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista, regularizar las transferencias de coparticipación y autorizar operaciones de financiamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incorporar el régimen antievasión de billeteras virtuales