En medio de la crítica situación económica que atraviesa la población de Tierra del Fuego, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) acusaron al gobierno de Gustavo Melella de incumplir con lo acordado en paritarias y denunciaron los descuentos de días de paro a maestros calificando la medida como un “ataque ilegal contra los salarios de la docencia”.

A través de un comunicado, SUTEF señaló que la medida es “un hecho de extrema gravedad" y advirtió que esta "ilegalidad" por parte de la administración de Melella "vulnera la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación”. A su vez, remarcaron que hay “familias que no pueden pagar el alquiler, servicios, comida o medicamentos”.

Si bien la entidad gremial presentó una acción de amparo ante los “descuentos masivos e ilegales” sobre los salarios de noviembre, denuncian que el Ejecutivo “persiste en su conducta arbitraria y vuelve a descontar salarios en enero”. En línea con este contexto de desidia, las autoridades gremiales indicaron a la Agencia OPI Tierra del Fuego que “ahora se descuentan días en los que no hubo paro, lo que constituye un despojo directo del salario devengado”.

"Es un Gobierno que prefiere la confrontación y la ilegalidad antes que el diálogo. Esta gestión intenta reflotar un modelo de aprietes y ajuste al que la docencia ya le dijo nunca más”, cargaron los representantes de los maestros. Asimismo, el gremio señaló que realizarán las presentaciones judiciales para solicitar la "restitución inmediata de todo lo descontado ilegalmente”.

Hace algunas semanas, el secretario general del SUTEF, Horacio Catena, señaló que, si bien los salarios tuvieron cierta recomposición, el aumento sostenido del costo de vida termina neutralizando cualquier mejora. “Nuestro salario tiene una recuperación, en el mejor de los casos, y las tarifas se multiplican”, dijo en declaraciones para Radio con Vos. A su vez, detalló que uno de los principales pedidos del gremio es la condonación de deudas vinculadas a servicios públicos e impuestos, además de la eliminación de intereses en tarjetas de crédito.

Los trabajadores de Tierra del Fuego inician el año con ajuste: aumenta el transporte público en Ushuaia y Río Grande

El 2026 comenzó con un duro golpe al bolsillo para trabajadores y jubilados fueguinos, ya que las dos ciudades más pobladas aplicaron aumentos en el transporte público. Desde el pasado viernes 2 de enero, tanto Ushuaia como Río Grande pusieron en vigencia nuevos valores en sus tarifas de colectivos, justificando la medida en la escalada de costos operativos y la necesidad de sostener las frecuencias.

En la capital provincial, la Municipalidad oficializó el nuevo valor del boleto: pasó de $1.100 a $1.280. Desde la empresa estatal Ushuaia Integral del Estado (UIE) explicaron que la revisión tarifaria era un "paso inevitable".

"Buscamos asegurar la continuidad y regularidad del servicio, así como el cumplimiento de las frecuencias establecidas", señalaron fuentes de la prestataria municipal al medio OPI Santa Cruz, para lugar remarcar que el desfasaje de costos ponía en riesgo la operatividad diaria de las unidades.

Por su parte, la empresa CityBus, concesionaria del servicio en Río Grande, aplicó un incremento que lleva el pasaje de los $1.280 a los $1.430,53. La firma argumentó que el ajuste responde de manera directa al "aumento sostenido de los costos operativos" en un contexto económico crítico causado por las medidas del presidente Javier Milei.