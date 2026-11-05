Reapareció Francos y repudió a Adorni: "Vergüenza"

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos cruzó a su predecesor Manuel Adorni y lo calificó como una "vergüenza para la Argentina", que presentó su renuncia a mediados de este año por no poder justificar sus presuntas irregularidades patrimoniales y el crecimiento de sus causas judiciales.

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"Yo no voy a hacer juicios de valor, como no lo hice sobre el gobierno kirchnerista. Lo digo en general. Podemos comparar, pero no tiene sentido. Yo estoy en desacuerdo con todos los hechos que pueden generar esta conclusión, porque ha sido muy malo, una vergüenza para la Argentina tener todos estos hechos a expensas”, afirmó en declaraciones a AM750.

Cuando se le consultó sobre el "3%" que se atribuía en los presuntos audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, Francos rechazó de plano la acusación. “Déjense de jorobar. No me venga con esas historias que se han contado. Y ninguna se ha confirmado. Los periodistas, los medios, todos los trolls de las redes sociales. No jorobes con cosas que no han sido confirmadas con la justicia", protestó.

E insistió: "Que demuestren si hubo eso que ustedes llaman el tres por ciento. Es una acusación que está en el aire pero que no tiene, que yo sepa, sustento”.

¿Qué piensa Francos de la crisis económica?

Por otra parte, consultado sobre la crisis económica que impulsó el gobierno de Javier Milei, el exministro reconoció “algunos problemas”, pero aseguró que “la gente está aguantando”. Según argumentó, falta un “período de crecimiento importante” a partir de inversiones en áreas que “generan ingresos de dólares” ya que "Argentina tal vez sea uno de los países más beneficiados en este momento que vive el mundo”.

“Tanto la última gestión de Alberto Fernández, con (Sergio) Massa como superministro, como el kirchnerismo, donde había permanentes cuestionamientos en la calle. Y hoy no pasa nada de eso en Argentina. La sociedad entiende que hay un cambio de la organización”, disparó el exjefe de Gabinete.

El exministro coordinador observó que hubo "un cambio de organización económica que es muy importante", ya que se había "vivido de un Estado que subsidia con los recursos del campo", mientras que hoy, "producto de la confianza que ha generado el país, hay proyectos de inversión que van a permitir exportar los recursos naturales”.

Para Francos, “la gente confía en que pasamos de una Argentina con un Estado que manejaba toda la economía a un Estado distinto donde, por fin, a partir de un conjunto de normas que sancionó el Gobierno en el 2024 y 2025, generó confianza en el mundo”.

En ese marco, sostuvo que el "paso de un sistema al otro genera algunos problemas", reconociendo que "muchas empresas que no estaban en condiciones de competir están teniendo problemas". Según garantizó, "eso se va a acomodar con el tiempo" ya que no se "puede pretender que un país cambie en tres años”.

“Así como estuvimos un siglo de estatismo populista, ahora empezamos un ciclo diferente. Si el Gobierno no cambia, como se dice que va a cambiar, para enfrentar a una elección… el Gobierno no está haciendo eso, se trazó un rumbo y lo está haciendo”, opinó, descartando que el oficialismo de

Y cerró: “Si una cosa hay que reconocerle al presidente es que habla con honestidad. Te puede no gustar la forma, pero lo que dice es la verdad, es franco, no Francos. Entonces, yo digo, cuando dijo que no había plata… ¿cómo lo iba a subsidiar si no había recursos? Para subsidiar todo eso tenía que generar inflación o endeudarse. Todo causante de inflación”.