El dirigente Guillermo Francos se refirió al rol y a los movimientos políticos de Patricia Bullrich dentro del actual escenario oficialista y remarcó que la conducción central del proceso de transformación recae exclusivamente en la figura del presidente Javier Milei. En declaraciones radiales, el funcionario analizó las distintas posturas dirigenciales y advirtió sobre el impacto electoral que pueden generar las disputas internas.

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Durante una entrevista concedida al programa Esta Mañana en Radio Rivadavia, Francos reconoció el peso propio y la trayectoria de la dirigente, aunque marcó un límite claro sobre quién sostiene el rumbo de la administración nacional. En ese sentido, planteó reparos respecto de las versiones que ubican el alineamiento de distintos sectores en función de condicionamientos futuros.

La continuidad del proyecto y el liderazgo de Milei

Al analizar los planteos que trascienden sobre la postura política de Bullrich, Francos sostuvo que el electorado evalúa la gestión gubernamental a través del liderazgo presidencial. Por ese motivo, restó valor a los armados particulares y enfatizó que no existen alternativas al momento de sostener el cambio impulsado desde el Poder Ejecutivo.

"Ella plantea, yo lo que he escuchado, no sé si es ella o a través de dirigentes de su espacio o de su sector, dice que su posición o su posicionamiento final va a estar de acuerdo a la continuidad o no del proyecto. La verdad es que la continuidad del proyecto, el único que la garantiza es Milei", afirmó Francos de manera concluyente.

En esa misma línea, el dirigente explicó que la ciudadanía tomará definiciones basadas en los resultados concretos del rumbo gubernamental y no en discusiones de nombres propios: "La gente cuando analice en el momento de definir su voto, lo que va a analizar es si el cambio fue bueno o no".

El riesgo de las divisiones dirigenciales

Francos profundizó sobre los riesgos de abrir debates y comparaciones entre figuras del mismo espacio político. Para el entrevistado, alimentar disputas de protagonismo puede terminar afectando de manera negativa el respaldo social hacia el oficialismo.

"Dividir ese espectro en la posición de los que piensan que uno es mejor o el otro es peor o uno es mejor y el otro mejor, esa disquisición que se hace entre dirigentes puede perjudicar. O sea, lo que dice la gente de Patricia que ella pretende hacer capaz que lo perjudica", advirtió Francos durante el diálogo radial.

Pese a sus observaciones sobre el peligro de fragmentar el espacio, Francos reconoció el recorrido institucional y político de Bullrich, señalando que "es una dirigente que tiene su trayectoria, ha pasado por distintos sectores, tiene autonomía, y ella puede hacer lo que le parezca, tiene nombre propio".

No obstante, el dirigente buscó tomar distancia de las especulaciones internas y prefirió ratificar el respaldo pleno a la figura presidencial como eje rector del proceso: "Yo no sé, yo no quiero meterme en el tema Patricia sí o Patricia no, movimiento de Patricia sí, movimiento de Patricia no. Yo lo que creo que el que garantiza la transformación que viene llevando la Argentina con mucha convicción, con mucha valentía, es el presidente de la Nación", concluyó.