Quién es Natalia Basil, la esposa de Fernando Cerimedo

En sus redes sociales se define como ingeniera química, especialista en sistemas de control, cristiana y madre de dos hijos.

Natalia Basil, esposa del consultor político Fernando Cerimedo, es la exdirectora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la abogada y activista Nadia Beller, habría sido quien filtró los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en la causa por presunta corrupción en el organismo.

Basil permaneció en ANDIS entre mayo y noviembre del año 2024 y presentó su renuncia —antes de que se difundieran los audios y denuncias por supuestos sobornos en el organismo— por serias diferencias con Spagnuolo, ex titular de la Agencia.

Quién es Natalia Basil

En sus redes sociales se define como ingeniera química, especialista en sistemas de control, cristiana y madre de dos hijos. Antes de ingresar a la ANDIS, era socia de Patagonia Energy Holding S.A., una empresa enfocada en la extracción de petróleo y gas, con concesiones en Vaca Muerta.

La designación de Basil en ANDIS había sido transitoria para que llevara adelante el control y la asignación de pensiones no contributivas, subsidios y recursos económicos de la Agencia. Su nombramiento había generado cierta repercusión mediática debido a su vínculo con Cerimedo, y por no contar con ningún tipo de experiencia previa en el área de discapacidad.

Desde determinados sectores de la oposición, se cuestionó la falta de antecedentes específicos para ejercer su función, ya que es ingeniera. Sin embargo, el Gobierno Nacional había defendido su idoneidad técnica y perfil de confianza, motivos por los que había sido elegida para ese puesto.

Casi un año después de haber salido de la Agencia Nacional de Discapacidad, Basil creó empresa minera: Australis Energy Group S.R.L, constituida en julio del 2025. Las actividades de la firma abarcan desde la exploración geológica hasta la explotación de hidrocarburos, minería (litio, oro o gas) y la generación de energías tradicionales y alternativas. La esposa de Cerimedo posee un 50% del capital y ejerce la gerencia.

Especialista en energía y petróleo

Según su perfil de LinkedIn, estudió la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Tiene dos posgrados en Especialización en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y es especialista en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE).

También realizó Máster en Administración de Empresas (MBA, por su sigla en inglés), un posgrado internacional en gestión y dirección de empresas y un doctorado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

En cuanto a su experiencia laboral, trabajó en distintas empresas vinculadas al sector energético y petrolero hasta que en 2016 ingresó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde fue supervisora de procesos y proyectos hasta 2018; luego fue auditora interna senior hasta 2020 y como asistente del Comité de COO hasta 2021.

Ese mismo estuvo nueve meses en la Junta de Seguridad en el Transporte, un organismo descentralizado del Ministerio de Economía. Después trabajó como Numen como CBO y en Madero Media Group como CEO y fundadora. Después de renunciar a la ANDIS, volvió a AySA como asesora presidente, cargo en el que permanece hasta hoy.