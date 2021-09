Volumen político y territorialidad: el análisis en el FdT sobre los nuevos funcionarios de Kicillof

En la coalición oficialista se mostraron confiados de cara a las generales y aseguran que se puede dar vuelta el resultado. Los intendentes pusieron la lupa sobre el electorado que no votó en las PASO.

Pasadas las 17:30, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le tomó juramento a sus nuevos ministros y ministras en el Teatro Metro en La Plata. De esta forma, Martín Insaurralde ya es el nuevo Jefe de Gabinete provincial, Cristina Álvarez Rodríguez pasa a estar al frente del Ministerio de Gobierno y Leonado Nardini quedó a cargo en Infraestructura. En un emotivo acto a la que asistió gran parte de la cúpula nacional y los referentes de la alianza del Frente de Todos Sergio Massa y Máximo Kirchner, estuvieron también los y las ministras bonaerenses y los y las intendentes.

Antes de comenzar el acto, y a medida que iban llegando los y las invitadas, el comentario general de la dirigencia del Frente de Todos se centraba en hacer foco en la “oxigenación” que darían los nuevos nombres provinciales y en la posibilidad de “dar vuelta la elección en noviembre”. Además, remarcaban que los cargos sumarían “volumen político” y mayor “territorialidad”.

En ese sentido, algunos intendentes miraban los números que detallan que gran parte del electorado que no votó en las PASO es del Frente de Todos: “Hay que ir a buscarlos”, decían por lo bajo a El Destape y se mostraban positivos para revertir el resultado.

Otros creían que la suerte ya estaba echada: “No se da vuelta en tan poco tiempo”, esgrimían y consideraban que para el 14 de noviembre la oposición crecería algunos puntos más. “No es que no vamos a crecer, es que es mucha la diferencia”, argumentaron a este medio.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A nivel nacional asistieron ministros como Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Eduardo “Wado” de Pedro, la titular de AYSA, Malena Galmarini, y el candidato y candidata a diputados nacionales Daniel Gollan y Victoria Tolosa Paz. La foto de la unidad seguía y sigue intacta.

Uno de los intendentes que más saludos recibió fue Mario Secco, de Ensenada. El distrito que forma parte de la tercera sección electoral y que, si bien su población no supera los 60 mil habitantes, es un bastión ultra kirchnerista que nunca perdió una elección desde 2003; de allí el reconocimiento. Es tal el reconocimiento a la gestión del Jefe comunal que en la boleta de diputados y diputadas provinciales logró colar nada más ni nada menos que el segundo nombre.

Cuando todos y todas estaban dentro del Teatro Metro, Axel Kicillof llegó acompañado de Máximo Kirchner y el saliente Carlos Bianco. El dato no es menor: a pesar de dejar la jefatura de Gabinete, el dirigente seguirá como Jefe de Asesores de Gobierno, un cargo que hasta el día de hoy, no existía en la provincia de Buenos Aires. Sobre ello, fuentes gubernamentales detallaron que “es una forma de demostrar que va a seguir siendo la mano derecha de Axel, y eso no se va a modificar porque el Gobernador quiere que siga con ese rol”.

De esta manera, la foto de la jura contó con seis figuras y no sólo las nuevas tres. Es que una vez que juraron Martín Insaurralde, Cristina Álvarez Rodríguez y Leonado Nardini, el mandatario le tomó juramento a Carlos Bianco y a Agustín Simone, quien estará a cargo del instituto de la Vivienda. La sexta dirigente fue la saliente ministra y candidata a senadora bonaerense por la primera sección, Teresa García.

Como mensaje de cierre, Kicillof dijo: “Cuando iniciamos este gobierno dijimos que el gabinete iba a ser un gabinete militante, y a eso los invito y les pido y no tengo ninguna duda que lo a hacer. Pero digo algo más, incorporar a dos intendentes es importantísimo para estar en contacto con los 135 distritos es importantísimo para nosotros. El gobierno se amplia, se fortalece, y gana en territorialidad y compromiso”. Los aplausos fueron unánimes.

De esta forma, la foto final quedó ampliada a más figuras, y lo que podía leerse como una derrota para el riñón del Gobernador, no dejó verse así, producto de las risas, saludos, y la marcha peronista cantada a capela en los últimos minutos del evento.