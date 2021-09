Vidal defendió a la senadora que le pagaba a su niñera con un contrato del Senado

La ex gobernadora bonaerense y ahora candidata en Capital Federal, María Eugenia Vidal, dijo que “le creía” a la senadora macrista, Lorena Petrovich. El Destape accedió a fotos exclusivas que muestran que la mujer contratada como niñera cuidaba al hijo de la legisladora.

En las últimas horas El Destape reveló que la senadora provincial macrista, Lorena Petrovich, le había dado un contrato del Senado a su niñera, Gisela Montini, y, tras 4 años de tenerla contratada la habría echado intempestivamente por tener problemas de salud.

Consultada en A24 sobre el tema, la ex gobernadora bonaerense y ahora candidata en Capital Federal, María Eugenia Vidal, dijo que “le creía” a Petrovich. “Ella ha dicho públicamente que no es así, que esta persona no prestaba servicios domésticos en su casa, que trabajaba públicamente en el Senado haciendo tareas administrativas y de cadetería”, explicó.

Sin embargo, El Destape accedió a fotos exclusivas en las que se observa a Gisela Montini cuidando a B., el hijo de la senadora bonaerense. En la primera fotografía se puede ver a la niñera con el pequeño, de apenas unos meses, durmiendo.

En la segunda imagen se ve a Gisela Montini con barbijo y con el pequeño crecido. Esto demuestra la relación que duró varios años. Según explicó Montini, “acá estoy con el hijo de Petrovich en el country Iraola”, donde la senadora posee su casa.

A pesar de ello, Vidal dijo que “creo que lo mejor es que la Justicia aclare todo, en Juntos por el Cambio no hay doble vara”. “Le creo (a Petrovich),a priori no tengo toda la información y espero que la Justicia lo aclare”.

El caso Lorena Petrovich

Gisela Montini comenzó a trabajar en la casa de la senadora de Juntos por el Cambio, Lorena Petrovich, “cuidando a su hijo B., de tan solo 3, meses en 2017”. Además de realizar dicha tarea, afirmó a El Destape que también “limpiaba el lugar y cuidaba a la madre de la legisladora”. Sin embargo, a principios de este año, cuando Montini le mostró un certificado médico en el que se detallaba que tenía una “lesión en la columna y que ya no podría realizar los labores”, la senadora provincial de Juntos por el Cambio la habría echado sin ningún justificativo.

Lo grave del hecho es que Gisela Montini tiene un recibo de sueldo en donde figura como empleada del Senado provincial, sin embargo la mujer afirma que “nunca realizó tareas en dicho lugar”. Además, detalló: “Empecé a trabajar con ella y me tuvo en negro los primeros meses. Empecé cuidándole el hijo y la madre y terminé haciendo también la limpieza de la casa”.

En tanto, la legisladora Lorena Petrovich tiene otra versión de los hechos. En diálogo con El Destape, dijo que “en principio no hay demanda iniciada” y agregó: “Ha trabajado con nosotros, fue empleada de la Cámara de Senadores, arrancó a finales de 2017 inicios de 2018. Ha hecho, como todos los empleados en relación de dependencia que trabajan con nosotros, un trabajo de ‘cadetería’, como atención de un teléfono y traslado de papeles”.

Respecto del lugar de trabajo, Petrovich indicó que “trabajaba en la oficina que tengo y muchas veces no lo hacemos desde el despacho, ya que tengo una oficina en mi casa, entonces Gisela iba allá”. “Es una situación difícil para nosotros, conozco a Gisela, fue empleada nuestra y tuvo relación con mi familia, ha estado en mi casa, incluso ha estado sola en mi casa”, agregó.