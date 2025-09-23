Transporte sumó 21 camionetas para fortalecer la seguridad vial

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, entregó una nueva flota de 21 camionetas destinadas a fortalecer las tareas de fiscalización vehicular, seguimiento y control de alcoholemia en todo el territorio bonaerense.

Durante el acto, que se llevó adelante en Ensenada, el titular de la cartera de Transporte dijo que “nuestro compromiso con la seguridad vial está desde el primer día" y resaltó: "Como nos pide el gobernador Axel Kicillof, apuntamos a reducir la tasa de mortalidad que se lleva cuatro vidas todos los días en la Provincia”.

Martín Marinucci, ministro de Transporte bonaerense

Capacitaciones para mejorar la seguridad vial

En la misma jornada se desarrolló una capacitación para agentes provinciales e inspectores municipales, con el objetivo de fortalecer las tareas de control en los distritos con el Subsecretario de Seguridad Vial, Eduardo Feijoo, y el director provincial, Cristian Vázquez. La instrucción se centró en el uso de elementos de señalización lumínica y sonora en operativos, la constatación y seguimiento de infracciones, el manejo de instrumentos de medición de alcoholemia y el acompañamiento a víctimas y familiares de siniestros viales.

Marinucci explicó que “cada vehículo contiene cámara frontal exterior y cámara con transmisión en vivo a nuestro Centro de Monitoreo, botón antipánico y sistema de comunicación, lo que permite la asistencia remota ante cualquier caso de emergencia”. Asimismo detalló que “el único mecanismo para reducir los márgenes de siniestralidad vial es capacitar a nuestro personal, invertir en nuevas herramientas, generar conciencia en la sociedad y, de esa manera, con la responsabilidad individual de cada ciudadano, avanzar hacia un sistema vial más seguro”.

En reiteradas oportunidades el ministro remarcó que uno de los objetivos de gestión “es reducir la tasa de siniestros viales en la provincia de Buenos Aires” y agregó: “Ya logramos bajar la cantidad de alcoholemia positiva, pero todavía estamos por arriba del 16% en cada control que se realiza”. Además recordó que “hay quienes se siguen subiendo a sus vehículos luego de consumir alcohol. Queremos seguir concientizando. Estamos en la calle realizando controles para evitar siniestros y para garantizar la seguridad de las y los bonaerenses”.

La actividad contó con la presencia del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo, los subsecretarios del Ministerio de Transporte, Sandra Mayol, Damian Contreras y Patricio D’Angelo, y los directores provinciales Jorge Orzali y Sibila Botti.