Los gobernadores respaldaron a Kicillof por el ataque de Milei

Los gobernadores peronistas salieron, este viernes, a respaldar a su par bonaerense, Axel Kicillof, ante los ataques de Javier Milei, su presión para que renuncie y su amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires.

"Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia", escribió Milei en su cuenta de la red social X.

Así lo hicieron Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa), quienes se pronunciaron a favor de Kicillof entre los respaldos al gobernador bonaerense de parte de todo el arco peronista.

El formoseño Insfrán advirtió en su cuenta de X que "no existe democracia ni República Argentina si no hay un respeto irrestricto a la voluntad popular y a la autonomía de las provincias. La legitimidad de un Presidente es la misma que la de un Gobernador: nacen del voto soberano del pueblo.

"El pedido de renuncia que realizó el Presidente Milei al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ataca a los fundamentos más básicos de nuestra democracia y socava los principios federales que dieron origen a nuestra Patria", agregó el mandatario de Formosa, y cerró: "Exigimos madurez política, respeto institucional y humildad como servidores públicos. El interés general del pueblo argentino está por encima de cualquier egoísmo o interés personal".

Por su parte, Quintela expresó: "Exigir la renuncia de un gobernador electo por el voto popular es un ataque directo a la democracia. No vamos a permitir este atropello por parte del gobierno nacional. Argentina es un país federal, no una empresa con gerentes a dedo".

"Lo que hace Milei hoy con Kicillof evidencia un profundo desconocimiento del federalismo y una negativa absoluta a escuchar. En lugar de atender los reclamos legítimos de la provincia de Buenos Aires y cumplir con la transferencia de fondos adeudados, elige la confrontación y el ataque político. Nuestro país necesita diálogo, respeto y federalismo, no agresiones a sus instituciones. No hay lugar para imposiciones ni amenazas: Argentina se gobierna con gestión, no con provocaciones", agregó el mandatario riojano.

Ziliotto, por su parte, afirmó: "Es fundamental para nuestro país que, como hombres de la democracia, rechacemos cualquier intento de socavar la autonomía de las provincias y la institucionalidad que establece la Constitución Nacional.

"El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación", añadió el pampeano, y expresó: "Es imperativo defender la soberanía de las provincias, respetar la voluntad popular expresada en las urnas y garantizar que quienes han sido elegidos democráticamente puedan ejercer su mandato sin presiones ni imposiciones".

En tanto, Zamora afirmó: "Es fundamental para nuestro país, que como hombres de la democracia, rechacemos cualquier intento de socavar la autonomía de las provincias y la institucionalidad que establece la Constitución Nacional. El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación.

"Es imperativo defender las autonomías provinciales, respetar la voluntad popular expresada en las urnas y garantizar que quienes han sido elegidos democráticamente, puedan ejercer su mandato sin presiones ni imposiciones", cerró el gobernador santiagueño.

Melella, en tanto, señaló que "es fundamental para nuestro país que, como hombres de la democracia, rechacemos cualquier intento de socavar la autonomía de las provincias y la institucionalidad que establece la Constitución Nacional". "El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación", añadió el fueguino.

Los respaldos a Kicillof en el peronismo ante el ataque de Milei

Dirigentes de todo el arco político repudiaron la utilización que hizo el presidente Javier Milei del caso de Kim Gómez y cuestionaron su pedido de renuncia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como así también su amenaza de intervenir el distrito. El mensaje del Presidente fue calificado como "inconstitucional" y "gravísimo" y como parte de una "agresión" que afecta también la investidura de "todos los gobernadores y las provincias". La amenaza del primer mandatario ocurre solo a dos semanas de que estallara el escándalo de la estafa con la cripto Libra.

El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista, liderado por la expresidenta Cristina Kirchner, repudió la "gravísima e insólita amenaza de intervención". "En su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio, intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador", subrayaron en su cuenta de X, donde compartieron además el comunicado que más temprano había emitido el PJ Bonarense. La exmandataria también hizo lo propio en su cuenta, sin sumar comentarios. Por su parte, la CGT se solidarizó con Kicillof y condenó el "ataque a la institucionalidad democrática".

El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechazó lo que calificó como una "nueva embestida" del Gobierno. "Queda claro que Milei elige un camino cada vez más autoritario, quiere gobernar por decreto, y busca la anuencia de jueces adictos y legisladores comprados", repudiaron.

"Esta agresión no es solamente contra el gobernador Kicillof. Es contra todos los gobernadores y provincias. Es una proclama anti federal, con pedidos de renuncia y amenazas de intervención. Espero que -más allá del signo político- todos los gobernadores se den cuenta", indicó por su parte el titular del bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez en su cuenta de X.

Por su parte, el diputado Máximo Kirchner, a través del Partido Justicialista (PJ) bonaerense que preside, emitió un comunicado en el que defendió a Kicillof del ataque de Milei. "El presidente de la nación Javier Milei en un nuevo acto de gravedad institucional insta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a renunciar a su cargo para intervenir la provincia. ¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?".

Por su parte, la CGT se solidarizó con Kicillof y condenó el "ataque a la institucionalidad democrática". "La Confederación General del Trabajo rechaza el intempestivo e injustificado ataque al federalismo y a la institucionalidad democrática de la Provincia de Buenos Aires provocado por las manifestaciones del Presidente de la Nación. Exhortamos al Sr. Presidente a involucrarse con toda la fuerza y los recursos del Estado en la solución de los problemas sociales que aquejan a todos los ciudadanos del país, sin mezquinas distinciones políticas", expresó la central sindical.