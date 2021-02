Desde Roque Pérez, el gobernador Axel Kicillof dio inicio al Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales en el que se destinarán $6.500 millones para mejorar 1.200 kilómetros de vías en unas 70 ciudades bonaerenses.

En el acto, el mandatario dijo que “es tan cierto que no nos dedicamos al marketing y la mentira porque hoy estamos acá luego de que se diseñó y licitó la obra. Y no estoy polemizando, sino mostrando que no se se hizo y además se discriminó políticamente”.

Además señaló que “cuando uno recorre la Provincia hace que te encuentres con la vida de millones de habitantes, uno se encuentra con la vida de los pueblos, muchas veces dura y olvidada. Se puso de moda comparar a nuestra provincia con la CABA, allí no hay caminos rurales, no hay gente que vive esperando que no caiga la lluvia porque se le corta la conexión, eso es producto de un Estado que abandonó”.

Por otra parte, Kicillof indicó que “si la red vial no está en condiciones, su vida se convierte en una ruleta y no hay derechos. Con las urgencias sanitarias tuvimos que poner la cabeza en eso, pero no nos olvidamos de los pueblos y sus habitantes, por eso diseñamos este plan”.

“No es solo hacer la obra, esto cambia la vida tanto de productores como de todos los vecinos por eso venimos a repararlo con una mirada estratégica. En unos años nos vamos a poder acordar con satisfacción que un pueblo luchó por los derechos postergados y vino un Gobierno a hacer lo que había que hacer”, afirmó el Gobernador y agregó: “La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina, porque representamos el 40%, a veces el 50%, de todo lo que se produce”.

Por su parte, Agustín Simone, ministro de Infraestructura provincial explicó que “son 1.200 kilómetros de caminos rurales los que vamos a mejorar, invertiremos $6.500 millones”. En Roque Pérez la mejora será en 24 kilómetros. “Con este Programa vamos a pasar por 100 escuelas, se va a mejorar la competitividad y la transitabilidad. Estamos previendo licitar en 70 municipios”.

Del acto participaron también el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el intendente interino de Roque Pérez, José Luis Horna. Juan Gasparini, el mandatario electo está con licencia médica por problemas de salud.