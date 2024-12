Intendente bonaerense dijo que “afectará sobremanera” a los municipios que Provincia no tenga presupuesto

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, se refirió a la no aprobación del Presupuesto, la fiscal Impositiva y el pedido de Endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y dijo que les “afecta de sobremanera".

“La provincia de Buenos Aires viene asistiendo a todos los municipios”, contó el jefe Comunal en El Destape 1070 y detalló que “primaron otras cuestiones que no benefician a los 17 millones de bonaerenses”, en relación a los pedidos y negociaciones de la oposición.

Sobre el mismo tema, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, contó que en las negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición “aparecieron nuevos pedidos como el de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador dijo que ‘no está en discusión en este momento’, y allí la oposición no quiso discutir más”. Por eso, el gobierno prorrogará el presupuesto: “nosotros vamos a seguir, porque no sabemos con qué martes 13 no van a salir ahora”.

En tanto, respecto del pedido de endeudamiento que solicitó Axel Kicillof, Gustavo Barrera detalló que “con María Eugenia Vidal la provincia de Buenos Aires tuvo por primera vez en su historia un endeudamiento en dólares y ahí todos levantaron la mano… y ahora se traba”, se quejó. En esa línea dijo que “después los intendentes radicales también le van a reclamar a Axel Kicillof soluciones para sus distritos”.

En la conferencia de prensa de este lunes en Casa de Gobierno, el ministro provincial afirmó que la provincia de Buenos Aires arrancará el 2025 en “emergencia económica”. El funcionario dijo que la gestión bonaerense “no tiene tiempo”, ya que el “a partir del 2 de enero tenemos vencimientos y facturas que pagar”; por lo que “prorrogarán el presupuesto vigente” y “harán lo mismo con la Fiscal Impositiva”.

De esta manera, el ministro contó que actualmente “el ministro de Economia (Pablo López), el director Ejecutivo de ARBA (Cristian Girard), y la secretaría General (Agustina Vila), están trabajando en el decreto de prórroga del presupuesto y en la reeducación de las partidas presupuestarias”. Y detalló, en relación a la reunión del 7 de enero que tendrán legisladores junto con el Ejecutivo: “Vamos a seguir trabajando independientemente de las discusiones que se tengan”.

Bianco también le contestó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había afirmado durante el fin de semana que "si la provincia de Buenos Aires quiebra, será por culpa del gobierno provincial". Bianco desafió: "La provincia de Buenos Aires no va a quebrar, ya que nos aseguraremos de que eso no ocurra, a pesar de que tanto el gobierno nacional como la oposición desean que suceda".