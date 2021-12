D’Onofrio: “No está en la mente de nadie tocar las tarifas”

Jorge D’Onofrio asumirá como ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires en las próximas semanas. En un mano a mano con El Destape detalló cuáles son las propuestas que tiene y lo que hará en la nueva entidad y aseguró que “mientras no crezcan los salarios el gobierno no va a tocar la las tarifas de los boletos”.

Tiene 58 años y es uno de los hombres más cercanos de Sergio Massa. Referente del Frente Renovador en territorio bonaerense, el ex diputado y senador provincial tiene frente a sus ojos una nueva responsabilidad política: en pocos días asumirá como ministro de Transporte de la provincia más poblada de la Argentina; y así se sumará al gabinete de Axel Kicillof.

Por estos días, Jorge D'Onofrio se reunió con el Gobernador y comenzaron a delinear la estructura del nuevo ministerio en el cual, antes de asumir, la Legislatura bonaerense deberá aprobar las modificaciones a la Ley de ministerios que aún Kicillof no envió.

Durante los años de pandemia contrajo coronavirus en dos oportunidades antes de que le llegaran los turnos para vacunarse. “La segunda vez casi no la cuento”, recuerda algo atemorizado, aunque ahora, el tener dos dosis le dan más tranquilidad. “Estoy esperando el tercer turno”, dice más tranquilo. Sin oficina aún, pero comenzando a darle forma a su área, D’Onofrio dialogó con El Destape y detalló cómo será este nuevo desafío.

“El Ministerio de Transporte no solo abarcará lo que es el transporte público de pasajeros, sino muchos aspectos más. Nosotros tenemos un gran objetivo que es que la gente viaje mejor y segura, o sea devolverle la calidad de vida a los bonaerenses”, fueron las primeras oraciones que dijo.

“Vamos a trabajar muy fuerte con el Ministerio de Transporte de la Nación, se está invirtiendo mucho en ferrocarriles, están invirtiendo mucho en infraestructura y la provincia de Buenos Aires tiene que ir acompañando ese esfuerzo, y también la provincia de Buenos Aires va a hacer un gran esfuerzo en inversiones”, agregó.

¿Habrá aumento de precio en los boletos?

-No está en la mente de nadie tocar las tarifas porque mientras no crezcan los salarios, el gobierno no va a tocar las tarifas. Está claro lo que sale un boleto, pero también está claro que para que todos los trabajadores puedan acceder al servicio el Estado tiene que seguir haciendo este esfuerzo. Discutiremos con el gobierno federal la cuestión de los subsidios, pero para mejorarlos.

Además del transporte público, ¿su ministerio estará a cargo de los puertos?

-Sí. Nosotros tenemos que tener puertos que sean acordes a las necesidades que marca el mundo, tenemos que tener puertos eficientes, ciento por ciento de trazabilidad en cada mercadería que entra y que sale. Y de esa manera vamos a tener mejoras competitivas, vamos a ir abaratando fletes, pero además, vamos a evitar el contrabando y la evasión, que es lo que hoy está haciendo agujeros en la economía de la provincia de Buenos Aires.

Pero además trabajaremos en todo lo que tiene que ver con una política de logística, a través de nodos logísticos que permitan que los camiones recorran la menor cantidad de kilómetros posibles por ruta, que haya consolidación de carga, que se utilice el ferrocarril - que es más limpio, barato y rápido -, y de esa manera también el objetivo es abaratar los costos de transporte.

¿Y qué inversiones evalúan hacer?

-Hay una gran inversión en Dock Sud, va a haber una gran inversión en La Plata, la Ruta 6 va a llegar, pero también vamos a llegar con el ferrocarril. Hoy ya se está trabajando, por ejemplo en el Dock con Jorge Ferraresi (ministro de Desarrollo de la nación) porque hay una parte de las vías que están encauzadas y hay que movilizar a la gente que está viviendo allí para que el ferrocarril pueda volver a entrar al puerto. Y eso son miles de millones al año que se ahorrarán en flete y en eficiencia.

Hay inversiones que no se van a ver en el corto plazo pero son decisiones de fondo que hay que tomar. Este Gobernador, y espero que mi gestión también, no estén signadas por el cortoplacismo, sino que se hagan las cosas que verdaderamente hay que hacer, aunque gestiones futuras sean las que les toque cortar la cinta.

¿Vas a administrar los aeropuertos también?

-Nosotros queremos vincular a todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y para eso vamos a vamos a desarrollar un plan muy agresivo, primero de balizamiento de aeroclubes y aeródromos, y vamos a trabajar y habrá una inversión muy fuerte en la reconstitución y modernización de pistas. Hoy tenemos, por ejemplo, Junín inoperable, Villegas inoperable, Chascomús inoperable.

El aeropuerto de La Plata tiene que ser una realidad, tenemos que trabajar muy fuerte, porque la Ruta 6 va a llegar prácticamente a las puertas del aeropuerto y estamos a muy pocos minutos de la de la Capital. Es un aeropuerto provincial que verdaderamente va a tener mucho movimiento. Hay que dotarlo de todos los elementos de seguridad, porque es una decisión del Gobernador que La Plata tenga su aeropuerto.

Tu desembarco en el gabinete provincial es uno de los más importantes para el Frente Renovador. Ahora Sergio Massa tendrá a un hombre de su riñón con un ministerio propio, ¿Qué lectura haces?…



-Mira, quiero ser realmente muy, muy claro con esto. No es que se rompió el gabinete, ni que le dieron un ministerio al Frente Renovador. El Frente Renovador siempre se consideró y fue parte del Frente de Todos y del gobierno provincial; basta con ver el registro de entradas de Sergio Massa en los últimos 2 años en Casa de Gobierno, y todas las gestiones que ha hecho por la provincia de Buenos Aires.

Lo único que podemos atribuirle a Massa es haber hablado de mi persona y haberle dado un pantallazo al Gobernador de mis cualidades cuando el gobernador le preguntó. Pero la decisión es ciento por ciento del gobernador Axel Kicillof.

¿Qué obra o qué sello queres dejar en tu paso por el Ministerio?

-La impronta que le quiero dar es que acá pasó un tipo que laburó todos los días. No tengo esa idea de dejar “la terminal” o “el aeropuerto”. Mi ego está bastante bien alimentado como para necesitar de obra pública para seguir alimentándolo. Me parece que lo mejor que nos puede pasar es que de a poquito le vayamos devolviendo calidad de vida a los bonaerenses.