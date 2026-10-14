Protesta de Ademys: una legisladora porteña denunció que los reprimieron y hay un docente detenido

En la previa de la marcha que se espera que sea masiva al Congreso, docentes nucleados en Ademys y estudiantes denunciaron que los cercaron y reprimieron durante una protesta en Callao y Corrientes. La legisladora porteña del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Amanda Martín declaró que fueron "gaseados, golpeados y patoteados" y que a las mujeres, además, las "agarraron de los pelos". Además, un docente fue detenido por la Policía de Seguridad.

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Desde las fuerzas de seguridad porteñas confirmaron que un "manifestante fue detenido". Según sostuvieron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, fue por, supuestamente, "agredir al personal policial". La cartera de seguridad agregó que las cientos de personas que protestaban "interrumpieron el tránsito por lo que personal de la Policía de la Ciudad los encapsuló y los llevó a la zona peatonal para restablecer el tránsito por la avenida Corrientes". Sin embargo, en los videos que se difundieron en redes, los manifestantes denunciaban que tampoco podían moverse en la parte peatonal.

En un video difundido por el dirigente estudiantil y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Luca Bonfante, se observó la detención de Rubén Pose, docente del profesorado Joaquín V. González. Un rato después, Pose fue liberado por la Policía.

En una audio difundido a medios de comunicación, Lucas, presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González, relató cómo fue el momento de violencia policial durante la protesta por "mejoras en los profesorados" y "contra el cierre de los profesorados que está imponiendo el gobierno de Jorge Macri". "Nosotros estábamos cortando Callao y Corrientes. Nos movimos hacia los dos carriles que se hacen peatonal a las 19 horas y, aunque se hizo peatonal, nos empezaron a reprimir con escudazos, con patadas en las piernas, con gas pimienta", contó.

La denuncia de una legisladora

Por su parte, la legisladora porteña Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys, repudió el accionar de las fuerzas de seguridad en la protesta de los profesorados en el centro porteño. "Estamos encerrados, en la vereda. Así que acá no se puede manifestar ni en la vereda", inició la diputada porteña.

"A mí, personalmente, me han arrastrado afuera del cordón, de los pelos, siendo diputada de la Ciudad de Buenos Aires y apoyando a los estudiantes y a los docentes", relató Martín en el testimonio difundido por Prensa Obrera. "Estamos completamente encerrados. Es decir, no hay un principio elemental de manifestarse. A todos nos han gaseado, golpeado, patoteado y a las mujeres nos han agarrado de los pelos", prosiguió la dirigente.

Por último, Martín cuestionó al "jefe de operativo de la Ciudad de Buenos Aires" y exigió que los "liberen" en la misma calle. "Sí, así como escucharon, que nos liberen, porque estamos encerrados en la vereda. No se puede manifestar. ¿Qué es esto, Jorge Macri? ¿Tienen miedo de que mañana la movilización del 15 reviente? Bueno, tenemos el derecho a manifestarnos", sentenció.