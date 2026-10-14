A qué hora es la 5° Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre 2026

La comunidad universitaria realiza la 5° Marcha Universitaria Federal este jueves 15 de octubre para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial en las universidades públicas.

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¿A qué hora es la Marcha Universitaria Federal?

La marcha será este jueves desde las 13.30 hs frente al Congreso de la Nación, si bien el epicentro es en la Ciudad de Buenos Aires, se replicará en ciudades de todas las provincias del país.

Bajo la consigna "por la educación, la soberanía y la democracia", estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, rectores, organizaciones gremiales y dirigentes de la oposición se movilizarán en diferentes columnas. Las inmediaciones del Congreso podrían verse afectadas.

Por qué marchan las universidades: el reclamo sin respuesta

En el marco del debate del presupuesto 2027, la comunidad universitaria marcha ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue sancionada por el Congreso en 2025, luego de que el Senado insistiera con el proyecto pese al veto presidencial, en un conflicto que se profundizó desde 2024.

En ese sentido, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) piden rever el proyecto de presupuesto 2027 para las universidades. El Gobierno envió al Congreso un proyecto que contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, de los cuales $6,3 billones son para personal, funcionamiento y transferencias corrientes y $1,02 billones para ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos. Desde el CIN plantean que se necesitan cerca de $11 billones y estima que solo el gasto en personal llegaría a $8,368 billones, lo que afectaría al sistema científico nacional.

A eso se suma la necesidad de una mejora salarial: los gremios universitarios reclaman una recomposición de los haberes del 33,4% y denuncian que no hubo una nueva negociación ni una mejora adicional al 3% previsto para septiembre.