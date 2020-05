Kicillof criticó las fake news sobre la situación de los presos en Provincia y anunció un plan de infraestructura

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo este martes que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".

El mandatario fue categórico al resaltar que las resoluciones sobre la situaciones de presos ante el coronavirus y en el plano general depende exclusivamente del Poder Judicial y criticó la fuerte operación mediática de medios como Infobae y Clarín.

"Espero que la desmentida salga a tapa como la noticia falsa", expresó Kicillof al enfatizar (sin nombrarlo) que el diario de Héctor Magnetto puso en primera plana una noticia que afirmaba "un juez de la Provincia denunció presiones para liberar presos".





"Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", dijo el mandatario en un acto en La Plata, donde anunció un plan de infraestructura que incluye 1350 nuevas plazas en el sistema carcelario, el equivalente a tres prisiones nuevas.

Por otro lado, el mandatario expuso una nota de Infobae del año 2018, cuando el Gobierno de la Provincia, en aquel entonces comandado por María Eugenia Vidal, había solicitado a través del Ministerio de Justicia la liberación de 8000 presos debido a la superpoblación carcelaria, que hoy en día es mayor al 100%. En ese sentido, enfatizó que no hubo ningún pedido ni presión de la gestión actual de Provincia para resolver

Además, Julia Alak criticó los dichos de la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, que sugería disponer cuarteles militares para albergar a los presos, y recordó que fue por su mala gestión que se encarceló a más personas de las que el sistema podía sin expandir la capacidad carcelaria para sostenerlo.

La pandemia del coronavirus expuso la problemática que atraviesa al sistema penitenciario. Los lugares de encierro son un foco para la expansión del COVID-19, sobre todo, si hay hacinamiento.

Un informe que elaboró el Servicio Penitenciario Federal (SPF) hace apenas un mes refleja el estado de ocupación de las 31 unidades penales federales de la Argentina: 18 cárceles, es decir, más de la mitad, estaban sobrepobladas.