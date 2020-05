La Corte Suprema bonaerense suspendió el fallo de Casación sobre las prisiones domiciliarias de los presos

La Suprema Corte de Justicia Bonaerense admitió el recurso de queja presentado por el fiscal de Casación Carlos Altuve, quien cuestionó el fallo del juez Víctor Violini para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos ante la pandemia del coronavirus.

De esta manera, suspendió provisionalmente las medidas dispuestas por el Tribunal de Casación Penal que instaba a los jueces de Ejecución penal a analizar medidas de detención alternativas a los penales en los casos de delitos leves o aquellos reclusos que pertenezcan a grupos de riesgo.

El tribunal ordenó que se suspendan los “efectos de la decisión cuestionada” mientras estudia el caso en detalle. Por este motivo, la Corte aclaró que "el objeto de esta resolución es solo al efecto de permitir el análisis de dichas cuestiones, las cuales serán resueltas en la sentencia".

Altuve presentó ayer el recurso de queja y explicó que "la resolución contenía algunos defectos técnicos, generales, y consideré oportuna la intervención del máximo tribunal provincial para que las corrija". En este sentido, aseguró que no se trata de "poner una barrera para obstaculizar la toma de medidas", porque "hay que tomar medidas para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de su libertad".

"Hay una serie de cuestiones que a mi juicio no estaban del todo claras de la resolución que saca Tribunal de Casación, y eso llevó también a una confusión general, porque esto se publicitó como una suelta indiscriminada de detenidos", afirmó el fiscal del Tribunal de Casación bonaerense en Radio Rivadavia esta mañana.

Durante la entrevista, especificó las cuestiones que no estaban del todo claras en el fallo. Entre ellas, explicó que "no era Casación quien debía disponer la morigeración de las prisiones preventivas", también que "se había inaplicado la Ley de Víctimas", por la que "había que convocar a la víctima al proceso previo al otorgamiento o no de una medida cautelar de este tipo como es la morigeración" y que "la sentencia de Casación diferencia delitos leves de graves, pero no dice cuáles son".

Asimismo, sostuvo que son "los jueces los que tienen a disposición a esas personas en estado de detención".