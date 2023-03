Manifestantes levantan el acampe, pero alertan que seguirán con las protestas

El Polo Obrero marcha a la Casa de Mendoza en capital para reclamar por los detenidos. Alertan que continuarán con las manifestaciones.

Las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) levantaron este miércoles el acampe que mantenían desde el lunes último sobre la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en una protesta que había sido motivada en rechazo a los recortes del plan Potenciar Trabajo.



En diálogo con El Destape, los manifestantes adelantaron que en los próximos días continuarán con las manifestaciones y que este miércoles marcharán a la Casa de Mendoza en Capital Federal, debido a que en la provincia cuyana detuvieron a tres manifestantes.

"Luego de 3 días esperando una reunión, se levanta el acampe, continúa el Plan de lucha nacional, con nuevas y más fuertes medidas. Ahora marchamos a la casa de Mendoza Callao 445 por la Libertad de los presos por luchar en esa provincia en la que no rigen las libertades democráticas y el derecho a la protesta!", indicaron.



La protesta afectó el tránsito vehicular en la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires, desde la avenida Corrientes hasta San Juan. El dirigente de Libres del Sur Sebastián Martino había indicado que el acampe se llevó adelante "con mucho cuidado por la ola de calor" y que se realizó un "gran recambio de compañeros" para permitir que también asistían a sus trabajos.



Por su parte, Tolosa Paz confirmó que hoy, vencido el plazo para la validación de identidad, se avanzará en la anulación de 85.000 planes Potenciar Trabajo y 20.000 del Nexo, según precisó en una entrevista con la radio FM Urbana Play.



Con respecto a la movilización y acampe, la ministra había señalado que "no hay petitorio y no hay pedido de audiencia formal", por lo que reiteró su postura de que "con la gente de rehén" no iban a recibir a los dirigentes.

La ex diputada nacional afirmó que la cartera social recibió "cientos de denuncias por abuso de poder, extorsión, contraprestación para ir a una marcha, pago de una cuota social, dejar la mitad del pago del Potenciar a un puntero da cuenta del nivel de hartazgo de los beneficiarios".

Al criticar el acampe que realiza Unidad Piquetera frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, la integrante del Gabinete afirmó que Belliboni "en estas 48 ha hecho abuso de autoridad y poder dejando a la gente con estos calores a la vera del asfalto, en condiciones infrahumanas a niños, adultos".