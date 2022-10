Kicillof, tras la represión en La Plata: "La policía actuó de la peor manera"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires señaló que la represión del jueves pasado fue "un caso muy particular" y afirmó que espera definiciones de la justicia para "actuar como tenga que actuar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras la represión en el partido de Boca- Gimnasia del jueves pasado, que terminó con un muerto 7 ocho personas internadas: "Espantoso. La policía actuó de la peor manera y evidentemente la policía está para proteger y no para agredir".

En diálogo con C5N, el gobernador bonaerense definió el trágico hecho como "un caso muy particular" y explicó que en la provincia hay tres mil espectáculos deportivos en un año y sostuvo: "No es lo que ocurre siempre". Kicillof argumentó que el gobierno del Frente de Todos "no promueve la violencia, no la encubre ni la tolera", y contó que la noche del jueves se enteró de lo que estaba sucediendo en la cancha de Gimnasia y de inmediato se comunicó con los ministros de seguridad, justicia y salud.

"La decisión que tomo es apartar al jefe del operativo esa noche. Esa es la persona que hoy está detenida. Luego actuó el fiscal, nos pusimos a disposición y se secuestraron las cámaras del club y del municipio", explicó Kicillof, quien también contó que se puso en contacto con la familia del hincha que murió de un paro respiratorio y constató que ya había recibido el acompañamiento de atención a las víctimas que ofrece el ministerio de Justicia.

"Todo el gobierno se puso a disposición de la justicia y tiene que investigar si efectivamente hubo sobre venta; tiene que investigar quién empezó, cuáles fueron las responsabilidades, quién tomó las decisiones, cómo se diseñó el operativo, si fue una decisión y de quien fue", explicó Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires también fue consultado sobre la continuidad del ministro de seguridad, Sergio Berni, y respondió: "Hoy estamos esperando los resultados de la justicia y el ministro esta acompañando esa investigación".

También destacó que Berni apoyó su decisión de apartar al jefe del operativo e incluso decidió correr a otro oficial más y a quien disparó al camarógrafo. "Dijo inmediatamente que la policía actuó mal. Y de nuevo, es la justicia la que tiene que decir qué responsabilidades hay en la cadena de mando. Una vez que lo determine la justicia yo voy a actuar como tenga que actuar", defendió y explicó Kicillof.

Además fue consultado sobre si Berni puso a disposición su renuncia y el gobernador respondió que "todos los ministros la tienen a disposición" .

El policía que le tiró a un camarógrafo dijo que no vio "hacia donde disparaba"

El policía que disparó a un camarógrafo durante los hechos de violencia en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que le costaron la vida al hincha César Regueiro, aseguró ante la Fiscalía que no vio hacia donde tiraba y justificó que su accionar fue para "evitar más disturbios". La represión que terminó en tragedia está bajo la mira de la Justicia, dado que hoy declara también ante el fiscal penal platense Martín Almirón el jefe del operativo policial durante el encuentro.

Nahuel Falcón, el efectivo de la Policía Bonaerense que fue filmado disparándole a un camarógrafo de TyC Sports, y Manuel Gorbarán, titular de la comisaría 9na de La Plata y jefe del operativo, fueron detenidos ayer por la tarde en sus domicilios de la capital bonaerense. Falcón es investigado por lesiones calificadas al camarógrafo Fernando Rivero, en tanto que Gorbarán es acusado del cargo de estrago doloso seguido de muerte.

Ambos policías fueron desafectados de la institución y son los únicos detenidos en el marco de la causa caratulada "Averiguación de causal de muerte", que se inició el jueves por la noche luego de los graves incidentes en la cancha de Gimnasia. La Justicia busca determinar cómo fue el operativo de la Bonaerense y si existieron motivos que llevaron a la feroz represión contra los hinchas.