Kicillof se reunió con Selci de cara a las elecciones 2023: "Es muy importante que trabajemos de forma articulada"

Tras el encuentro el gobernador de la provincia de Buenos Aires valoró el trabajo "forma articulada porque el progreso de Hurlingham es también el progreso de la provincia de Buenos Aires".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes en su despacho al precandidato a intendente de Hurlingham por Unión por la Patria para las elecciones 2023, Damián Selci. Después del encuentro, Kicillof señaló: “Mantuvimos una reunión de trabajo para dar cuenta de la batería de políticas de transformación que impulsamos desde la Provincia en el municipio de Hurlingham”.

"Vamos a seguir trabajando por el Gran Buenos Aires como lo hemos hecho estos cuatro años con obras e inversión en escuelas, asfalto, cloacas y viviendas”, expresó el gobernador tras la reunión, y agregó: “Es muy importante que trabajemos de forma articulada porque el progreso de Hurlingham es también el progreso de la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Selci destacó: "El trabajo articulado con la Provincia permitió muchos avances en Hurlingham: transformamos el centro comercial de la ciudad con la obra en la Avenida Vergara e inauguramos centros de atención primaria de la salud, cloacas y jardines de infantes". "Para los próximos cuatro años queremos que Hurlingham dé un gran salto adelante y se convierta en la ciudad que las y los vecinos merecen tener", añadió.

Kicillof acusó a intendentes de Juntos por el Cambio de apropiarse de obras que hizo su gestión

Axel Kicillof detalló las obras realizadas durante su gestión y explicó los proyectos que tiene si resulta reelecto por Unión por la Patria. "En municipios opositores se apropian de obras que hicimos nosotros", apuntó, en referencia a Juntos por el Cambio (JxC).

Kicillof le apuntó a intendentes que no son del mismo color político que el gobierno provincial porque se "roban" obras que no hicieron y las "venden como propias": "Pasa en los municipios donde a veces no somos oficialismo; hay una cosa que en el campo se llama 'saludar con gorra ajena'. Lo que es obra o inversión provincial aparece como local", afirmó.

En declaraciones a la radio Rock and Pop, el dirigente se refirió a los proyectos que tienen para los próximos meses y años si es reelecto: “Tenemos un plan con Nación completamente integrado para hacer agua y cloaca, y hay obras que son faraónicas”. A modo de ejemplificación, Kicillof señaló que “nosotros en Morón terminamos con el 100% de cloacas”. ”¿Se acuerdan de las cloacas de (Juan Carlos) Rousselot (intendente de Morón? Hizo un mega negociado con Mauricio Macri, porque les querían cobrar las cloacas a los vecinos de por vida, eso es un ejemplo de una estafa del neoliberalismo”.