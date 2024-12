Espert quiso hacer campaña en un hospital de PBA, pero lo expusieron: donó 30 pañales

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, a quien se le vence el mandato el año que viene, hizo una recorrida por el partido bonaerense de Escobar hace semanas y visitó el Hospital Enrique Erill. Sin embargo, este jueves, las redes sociales del Sistema Integrado de Hospitales pertenecientes a la provincia de Buenos Aires lo expusieron y revelaron que solamente donó 30 pañales durante su visita.

"Recorriendo Escobar con Sebastián Pareja, Eduardo Luis Gianfrancesco, Ramón Vera Moreno, Caro Rastalsky y equipo. Un placer siempre visitar a los escobarenses", escribió Espert el 15 de noviembre en su cuenta de X.

El 5 de diciembre, casi tres semanas después, la cuenta de Hospitales de PBA señaló en la misma red: "Queremos agradecer al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert por la donación de 30 pañales realizada en su visita del 15 de Noviembre al Hospital Enrique Erill de Escobar. Serán de gran utilidad y se suman a los 760 mil que mensualmente se adquieren desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires".

Después de ese tuit, usuarios de internet y medios digitales se tomaron el trabajo de buscar el precio de cada paquete de los pañales que donó el diputado. A razón de alrededor de $8.000 cada paquete con 16 pañales, el diputado habría gastado, aproximadamente, $16.000 en total.

Espert va por otro mandato

El economista entró al Congreso en 2021 bajo el sello de Avanza Libertad. Después de un acuerdo político con el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Espert se sumó en agosto de 2023 al entonces interbloque de Juntos por el Cambio (JxC).

Una vez que Javier Milei asumió en la Presidencia, José Luis Espert se incorporó oficialmente al bloque de La Libertad Avanza. Y no solo eso: después de arreglar su vínculo con el jefe de Estado, el oficialismo lo premió dándole la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Hace algunas semanas, Milei confirmó que el legislador que cumplirá su cuarto año de mandato en 2025 encabezará la lista de diputados nacionales de LLA en la provincia de Buenos Aires el año que viene. "Espert va a arrasar en la provincia de Buenos Aires, no tengas duda", dijo el libertario en Neura.

