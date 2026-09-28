PBA creó un barrio para víctimas de violencia de género: entregará más de 150 casas

Este jueves en Melchor Romero el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hará entrega de las llaves de las 175 viviendas que realizó durante su gestión y que están destinadas a mujeres víctimas de violencia de género y a personas que fueron “externadas” de diferentes hospitales públicos.

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Durante la conferencia de prensa de los lunes a cargo de Carlos Bianco en Casa de Gobierno, los y las ministras presentes dieron mayores detalles sobre el proyecto habitacional. Del número final, 30 serán destinadas a personas externadas del Hospital Alejandro Korn, en el marco de la Ley de Salud Mental, divididas en 10 unidades funcionales de 5 dormitorios con consultorio y 20 de 2 dormitorios. Las restantes 145 casas serán para mujeres trabajadoras que formaron parte del programa “Ellas Hacen”, que llevó adelante el ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre los años 2013-2018, y que actualmente el proyecto está a cargo del ministerio de Mujeres de la Provincia. Se trata de una política social destinada a mujeres en situación de vulnerabilidad, madres de tres o más hijos, o víctimas de violencia de género.

Al respecto, la ministra de Hábitat provincial, Silvina Batakis, explicó la situación habitacional en general: “el gobierno nacional abandonó 103 mil viviendas en construcción en toda la Argentina, incluso muchas ya estaban adjudicadas”. En ese sentido recordó el caso de Avellaneda en donde “se desadjudicaron viviendas y se entregaron a las fuerzas nacionales, por lo que varios están en juicio”. En la provincia de Buenos Aires “abandonaron 16 mil viviendas y nosotros pudimos retomar hasta ahora 1.047 que eran las de mayor grado de avance”.

La titular del área de Mujeres, Estela Díaz dijo que ya realizaron “varios censos para recuperar a quienes iban a ser las que estén en las casas”, ya que el programa “Ellas Hacen” data de 2013, por lo que ya pasó más de una década”. “Ha habido algunas entregas directas debido a las condiciones que atraviesan las mujeres”, dijo la ministra y aclaró que “la ley de hábitat fija las prioridades y puntajes para dar acceso a las casas, y el resto de las viviendas se adjudicaron por sorteo de Lotería de la Provincia”.

En tanto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, contó que “por primera vez en la provincia de Buenos Aires hay más personas externadas e integradas en la vida comunitaria, que población alojada en los sectores crónicos”. “De 743 personas se pasó a 510; es una proporción que históricamente se daba a la inversa. Esto va a permitir que a fin de año el Hospital Romero cierre la parte del manicomio”, cerró.

Los detalles del barrio

El nuevo barrio está ubicado en calles 173 y 175 entre 526 y 524, en Melchor Romero, La Plata. De las 175 viviendas, 28 son de 2 dormitorios; 93 de 3 habitaciones y 12 de 4 dormitorios. Por su parte, 12 de las casas de 2 dormitorios fueron adaptadas para personas con discapacidad.

Además, y a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), a cargo de Romina Barrios, se desarrolló un espacio verde y recreativo para la integración del barrio Argentino y el Hospital Dr. Alejandro Korn. Se trata de la construcción de veredas, caminos principal y secundario interno; sector deportivo con cancha de fútbol 9, postas deportivas y cancha de fútbol tenis; sectores de descanso con parrillas, anfiteatro y fogón; iluminación y forestación.