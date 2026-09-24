Mi identidad Mi derecho: el Gobierno bonaerense ya entregó más 8.300 partidas de nacimiento en la provincia

A través del programa "Mi identidad, Mi derecho", impulsado por el gobernador Axel Kicillof, vecinos de Escobar ya recibieron sus partidas de nacimiento e iniciaron en el acto la tramitación del DNI. Además, se inauguró una nueva sede del Registro Provincial de las Personas en Garín. La iniciativa busca garantizarle la documentación básica a quienes no fueron inscriptos al nacer.

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“El Estado presente es que todos podamos tener más oportunidades”, expresó la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, quien participó del acto junto al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y la directora del Registro Provincial de las Personas, Silvina Ojeda.

Derecho a la identidad

El programa bonaerense "Mi Identidad, Mi Derecho" se puso en marcha en 2021 en el marco de la normativa nacional 27.611 de "Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia", popularmente conocida como la "Ley de los 1000 Días". Esta iniciativa provincial permite obtener actas de forma gratuita, ágil y sin restricción de edad, alcanzando ya a más de 8.300 personas en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 48 corresponden a residentes del partido de Escobar.

La llamada "Ley de los 1000 Días" brinda acompañamiento, protección y asistencia sanitaria integral tanto a personas gestantes como a la infancia durante sus primeros tres años de vida. Su nombre hace referencia al cálculo combinado de la gestación, alrededor de 270 días, y los primeros dos años de crianza, 730 días. Se trata de una etapa biológica estratégica, clave para el desarrollo físico, cognitivo y emocional a lo largo de toda la vida.

"Estamos trabajando para ganarle a Milei"

Tras el acto en Avellaneda realizado el 19 de septiembre, el mandatario provincial sostuvo que "están trabajando para ganarle a Milei" y remarcó que están enfocados en "tener una propuesta mucho más amplia" de cara a las elecciones 2027.

El gobernador bonaerense planteó la necesidad de articular una fuerza política amplia que trascienda al peronismo y permita ofrecer una alternativa de cara a 2027. También cuestionó el modelo económico de Nación y advirtió sobre sus efectos en la industria, la ciencia y la estructura productiva.

Kicillof señaló además que todavía no considera que sea el momento de formalizar candidaturas. “Yo planteé mi punto de vista, me parece que falta para anunciar, formalizar candidaturas”, sostuvo, aunque destacó el trabajo que viene realizando el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para construir una alternativa política.