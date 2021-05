Papelón: las piruetas de Bullrich por la vuelta a la virtualidad en Capital Federal

La ex ministra de Seguridad hizo agua al explicar que la Ciudad volverá a la virtualidad.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, hizo agua en una entrevista televisiva al justificar que la Ciudad de Buenos Aires haya decidido que la próxima semana los estudiantes no tengan clases presenciales ni virtuales debido a que la Argentina se encuentra sumida en el peor momento de la pandemia del coronavirus.

A Bullrich le reprocharon que no haya clases virtuales cuando en provincia de Buenos Aires sí habrá y la ex ministra de la alianza lanzó una insólita justificación: "No es una cuestión política, es un tema técnico. Al haber un sistema presencial, todo el sistema está organizado de manera presencial, para volver a la virtualidad la organización implica que haya material, docentes y toda la infraestructura virtual. Eso requiere al menos tres días".

En ese momento, Romina Manguel le reprochó a Bullrich que en realidad se trata de una cuestión política porque no querían reconocer el fracaso de la virtualidad que generó una suba de contagios. "No es una cuestión política, es concreta", volvió a repetir la ex ministra macrista y sostuvo que hay una baja en la "línea de aprendizaje con la virtualidad", aunque no citó ningún informe, ni dato fehaciente.

"¿No les pasa a ustedes que están en un Zoom y no quieren estar más? imaginen a un chico de seis años", enfatizó Bullrich.

No habrá clases en la Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño decidió suspender las clases en todos los niveles la próxima semana. Con el feriado puente restablecido, los tres días hábiles -26 hasta el 28 de mayo- no tendrán presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires pero tampoco clases virtuales. Se trata de una medida que causó sorpresa, ya que hasta ahora la administración de Horacio Rodríguez Larreta defendió fervientemente la concurrencia de los estudiantes a las aulas e incluso mantuvo un fuerte enfrentamiento judicial con el gobierno nacional por este tema.

“La virtualidad o lo remoto, menos cuando no está planificado como sería este caso, no es algo que todos los chicos puedan acompañar. No es algo bueno para todos los niveles. Sí es un complemento que la pandemia nos trajo y que se incorporó a la enseñanza, pero para nosotros la presencialidad ya no puede ser reemplazada por la virtualidad. Entonces preferimos recuperar estos tres días de manera presencial, sobre todo para los más chicos”, explicó la ministra de Educación porteña Soledad Acuña en una entrevista en Radio Continental.