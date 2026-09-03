¿Paro de subtes? Los Metrodelegados anticipan una posible medida de fuerza

Los Metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anticiparon que podrían avanzar con medidas de fuerza en el Subte de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en caso de que no se resuelva un reclamo por presuntas irregularidades en las liquidaciones salariales de trabajadores de la Línea A.

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A través de un comunicado difundido este jueves, el sindicato informó que se encuentra en estado de alerta debido a lo que definió como “malas liquidaciones de haberes y descuentos indebidos a trabajadores y trabajadoras de la Línea A”. Los Metrodelegados responsabilizaron por la situación a Emova y advirtieron que el conflicto podría derivar en medidas de fuerza gremial si no se realizan las correcciones reclamadas.

“Esta actitud de Emova rompe la paz social y no descartamos medidas de autodefensa de no resolverse esta arbitrariedad con los ajustes de liquidación del día viernes próximo”, señaló el comunicado firmado por el secretario general del gremio, Néstor Segovia, y la secretaria de Organización, Virginia Bouvet.

De esta manera, el sindicato fijó el próximo viernes como plazo para que la empresa efectúe los ajustes correspondientes en las liquidaciones cuestionadas. El gremio no precisó en el comunicado la cantidad de trabajadores afectados ni el alcance económico de los descuentos denunciados.

Sin embargo, desde Metrodelegados aclararon posteriormente que todavía no fue definida ninguna medida concreta y que esperan una solución por parte de la concesionaria antes de avanzar con una acción gremial.

“Todavía no hay decisión al respecto. Esperamos que la empresa solucione el problema y no sean necesarias las medidas”, señalaron a El Destape desde el sindicato de AGTSyP. El planteo gremial alcanza específicamente a trabajadores y trabajadoras de la Línea A del subte, mientras que el comunicado no menciona inconvenientes similares en el resto de las líneas de la red.

Por su parte, desde Emova rechazaron la denuncia de los Metrodelegados al afirmar que "esta denuncia gremial carece de fundamento, ya que los haberes fueron liquidados conforme los registros de asistencia del personal". "En caso de existir algún reclamo puntual se procederá a verificar su procedencia, ya que solamente se realizan descuentos a aquellos empleados que no cumplen con su horario de trabajo establecido. Emova abonó los días trabajados y solamente se descuentan aquellos días en los que las personas no prestan los servicios correspondientes", agregaron a El Destape en la empresa concesionaria del Subte.

Aumentó el subte en septiembre

El boleto de subte aumentó en septiembre de 2026 y viajar por la Ciudad de Buenos Aires es más caro desde el comienzo del mes. La nueva tarifa para pasajeros con la tarjeta SUBE registrada quedó en $1.753 por viaje.

El ajuste forma parte de la actualización de las tarifas del transporte público que comenzó a regir desde el 1° de septiembre y que también alcanzó a los colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el caso del subte, el boleto pasó de $1.684 a $1.753, mientras que el Premetro cuesta $613,55. A su vez, continúa vigente el sistema de descuentos para pasajeros frecuentes, que reduce progresivamente el valor de cada viaje a medida que aumenta la cantidad de usos durante el mes.